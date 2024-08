Lo sviluppo di HyperOS 2.0 da parte di Xiaomi sta procedendo senza intoppi. La nuova versione dell’interfaccia utente proprietaria realizzata dal produttore cinese farà il proprio debutto con la prossima generazione di device.

Nonostante non sia ancora stata comunicata una possibile data di lancio, lo sviluppo del sistema operativo sembra essere a buon punto. Infatti, dei data miner hanno scovato dei nuovi riferimenti ad HyperOS all’interno dei server di Xiaomi.

In particolare, analizzando i file relativi ad HyperOS Android 15 Beta 3, gli esperti hanno trovato una linea di codice dedicata a HyperOS 2.0. Il riferimento indica che i tecnici stanno lavorando sulla versione destinata al rilascio.

Xiaomi si sta concentrando sullo sviluppo di HyperOS 2.0 per offrire un’esperienza utente migliorata e nuove feature ai propri utenti

L’OS sarà basato sulle versioni Android 14 e anche su 15 per integrare al meglio le nuove funzionalità di Google, senza dimenticare le feature sviluppate appositamente da Xiaomi per il proprio ecosistema. Il rilascio è previsto per tutti i dispositivi del produttore cinese oltre che per i device appartenenti alle linee prodotto di Redmi e POCO.

Le novità presenti nella nuova versione non sono ancora note ufficialmente ma possiamo immaginare che HyperOS 2.0 introdurrà diverse migliorie software volte a risolvere eventuali bug presenti. Il produttore non trascurerà anche l’aspetto delle prestazioni, con ottimizzazioni dedicate alle performance. Inoltre, Xiaomi dovrebbe rimuovere ogni riferimento alla precedente MIUI, rendendo il nuovo sistema operativo completamente indipendente.

Infatti, la MIUI 15 ha subito solo un restyling venendo presentata a livello globale come HyperOS 1.0. Considerando questa situazione, era chiaro che la nuova versione del sistema operativo di Xiaomi era di transizione e con la versione 2.0 dovrebbero vedersi i primi segnali di uno sviluppo indipendente e dedicato.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare, considerando che il rilascio del sistema operativo dovrebbe essere ormai molto vicino.