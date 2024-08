Android 15 introduce importanti novità per la modalità “Non disturbare“, ribattezzata “Priorità”. Con questa nuova versione, Google ha deciso di migliorare la gestione delle notifiche e delle funzioni del telefono. Così da consentire agli utenti di ridurre al minimo le distrazioni. La modalità “Priorità” permette di personalizzare le impostazioni in modo molto più dettagliato rispetto al passato. Offrendo la possibilità di controllare le notifiche, l’audio, le vibrazioni. Oltre che l’interazione con lo schermo. Ciò rappresenta un passo avanti notevole rispetto a quanto offerto da Android 14. In cui l’interfaccia utente era meno intuitiva e meno personalizzabile.

Android 15: personalizzazione avanzata e interfaccia semplificata

La versione beta QPR1 di Android 15, rilasciata da poco, ha svelato un nuovo pannello nelle Impostazioni rapide che consente di accedere facilmente alla modalità “Priorità”. Questo include anche una serie di opzioni inedite. Come la possibilità di disabilitare il display sempre attivo, oscurare lo sfondo e attivare il tema scuro o la modalità scala di grigi. Ad ogni modo, non è ancora chiaro se la modalità “Non disturbare” originale verrà completamente sostituita da quella nuova o se continueranno a coesistere.

La vera forza di Android 15 sta però nella possibilità di creare sezioni totalmente personalizzabili. Nelle impostazioni, sarà infatti possibile configurare diverse modalità personalizzate. Ognuna con un nome, un’icona e una serie di opzioni di attivazione specifiche. Questa personalizzazione rende la modalità “Priorità” molto più versatile e adattabile alle esigenze individuali di ogni persona. Permettendo di gestire con precisione le interruzioni durante le attività quotidiane.

Rispetto a Android 14, l’interfaccia utente di Android15 appare notevolmente più semplificata. Così da migliorare l’accessibilità delle funzioni chiave. La versione 15 rappresenta quindi un’evoluzione notevole in termini di controllo delle distrazioni. Offrendo strumenti più potenti e flessibili per la gestione del proprio tempo e delle notifiche. Dunque non ci resta che attendere ed iniziare a provare le nuove opzioni in prima persona.