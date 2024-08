A quanto pare in casa Xiaomi il periodo sembra essere davvero concitato, la nota azienda cinese lo scorso febbraio ha presentato al mondo intero Xiaomi 14 Ultra, seguito pochi giorni dopo dalla variante destinata anche al mercato occidentale in occasione del Mobile World Congress, neanche il tempo di eleggere un Papa però che già se ne fa un altro, sembra infatti che la storia sarà destinata a ripetersi molto presto dal momento che Xiaomi 15 Ultra si accinge a compiere i primi passi e potrebbe essere presentato nei giorni medesimi del prossimo anno.

La probabile data di uscita

Le prime indiscrezioni su una possibile data di arrivo del top di gamma cinese arrivano dal noto informatore Yogesh Brar, il quale nel corso di un’intervista ha dichiarato che il device sarà lanciato nella nazione cinese durante il mese di gennaio, il periodo sarà leggermente in anticipo rispetto a quanto visto quest’anno con il modello precedente ciò non toglie che sarà una data contestuale a quella già vista.

Come fatto poi quest’anno la presentazione del modello destinato al mercato orientale sarà seguita poco dopo da quella legata al device che arriverà in Occidente, in occasione, come fatto prima, del MWC di Barcellona dal 3 al 6 Marzo.

Ovviamente le indiscrezioni in merito alle caratteristiche tecniche non mancano, il device potrebbe Montare il prossimo processore top di gamma di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 4, che arriverà ufficialmente sul mercato alla fine di quest’anno, per il resto avremo probabilmente un comparto fotografico di primissimo livello con un sensore periscopico da 200 megapixel con certificazione Leica, il quale costituirà un passo in avanti impressionante rispetto al precedente sensore da 50 megapixel, in aggiunta avremo anche altri tre sensori da 50 megapixel non meglio specificati.

Per il resto, quello che è emerso e che il corpo sarà disponibile in tre varianti, vetro, ceramica e pelle vegana con le relative colorazioni, lasciando spazio dunque a un’ampia personalizzazione.