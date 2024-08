Vodafone: con le nuove offerte Silver ci sono fino a 200 giga al mese

Con la grande attività che Vodafone sta svolgendo in Italia attualmente, c’è poco spazio per la concorrenza. Il gestore anglosassone ha preso in mano le redini del gioco nel mondo della telefonia mobile e vuole portare dalla sua parte tanti nuovi utenti recuperandone anche qualcuno vecchio. Tutto ciò potrebbe riuscire a agevolmente dal momento che sono tornate disponibili le migliori promo della celebre linea Silver.

Quando Vodafone fa tornare queste offerte, vuole dominare e anche questa volta ci è riuscita battendo colossi del calibro di Iliad e dei gestori virtuali. Ovviamente non dureranno per sempre tali soluzioni, ed è per questo motivo che consigliamo a chi vuole optare per Vodafone, di farlo in breve tempo.

Vodafone batte ogni pronostico e propone ancora le sue migliori offerte Silver

Chi voleva aspettare il momento giusto per tornare in Vodafone, ha fatto bene ad attendere fino ad oggi. Sono di nuovo disponibili le migliori offerte che già si erano viste all’interno della gamma Silver.

Scegliendo la prima ad esempio già si può avere tutto, siccome si tratta della Silver 100. Questa soluzione mobile, per un prezzo di soli 7,99 € mensili, garantisce chiamate senza limiti verso tutti, 200 messaggi verso chiunque e 100 giga in 4G.

Al secondo posto, ma solo in ordine di nome, ecco la Silver 200, soluzione da soli 9,99 € mensili. Al suo interno gli utenti che la scelgono trovano minuti e messaggi come nell’offerta precedente ma ben 200 giga in 4G per navigare in Internet.

Per Vodafone, la possibilità di scegliere una delle sue Silver, significa concederlo a pochi utenti. Proprio per questo non tutti possono avere accesso alle offerte appena spiegate. Gli unici utenti che possono ottenerle sono coloro che provengono da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale. Oltre tutto ciò, gli utenti Vodafone possono accedere anche a 50 giga in più gratuiti solo scegliendo il servizio di ricarica automatica chiamato SmartPay.