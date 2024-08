L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di continuare a stupire gli utenti. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva. Quest’ultima sarebbe infatti dovuta non essere più disponibile. Gli utenti, però, ora avranno ancora qualche giorno di tempo per poter attivare la super offerta.

Very Mobile, arriva un’altra proroga per la super offerta mobile Very Esclusiva

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare ulteriormente la sua super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva. La disponibilità di quest’ultima sarebbe dovuta terminare il 26 agosto 2024.

Ora, però, gli utenti potranno ancora attivarla fino al prossimo 9 settembre 2024 direttamente nella sezione dedicata presente sul sito ufficiale dell’operatore. Nello specifico, ci troviamo di fronte ad un’offerta di rete mobile che ha dell’incredibile. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo molto basso di appena 4,99 euro al mese. Sono state poi prorogate tante altre offerte della gamma Very Esclusiva. Tra queste, c’è anche l’offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva 4,99 Promo Flash XL. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri, il tutto sempre ad un costo di 4,99 euro al mese.

Insomma, gli utenti avranno quindi ancora tempo per poter attivare queste super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile.