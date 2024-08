Il prossimo 5 settembre 2024, durante l’IFA di Berlino, Honor presenterà ufficialmente il suo nuovo smartphone pieghevole sul mercato internazionale. Stiamo parlando del tanto atteso Magic V3. Questo dispositivo ha già fatto parlare di sé per il suo design incredibilmente sottile e le sue specifiche di alto livello. Nonostante sia ancora un’indiscrezione, il prezzo europeo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.999€. Un costo che si allinea perfettamente a quello del suo predecessore, il V2. Ad ogni modo, è probabile che Honor adotterà una strategia simile a quella utilizzata in passato. Ovvero, offrendo subito sconti importanti che potrebbero ridurre il prezzo di circa 500€ fin dal lancio.

Honor Magic V3: specifiche tecniche di alto livello per un’esperienza tutta nuova

L’Honor Magic V3 sarà disponibile in tre eleganti colorazioni (nero, verde e marrone). Esso si distingue per un equilibrio impeccabile tra potenza, design e innovazione. Nonostante il prezzo piuttosto alto, ci si aspetta che comunque che riuscirà ad attrarre tantissimi appassionati di tecnologia. Ma anche gli utenti esigenti. Proprio grazie alle sue caratteristiche avanzate e alla possibilità di ottenere promozioni vantaggiose già dal primo giorno di vendita.

Il Magic V3 è dotato di un display interno OLED LTPO da 7,92 pollici, con una risoluzione di 2.344 x 2.156px. Questo schermo è progettato per offrire immagini straordinarie e un’esperienza visiva fluida in ogni situazione. Anche il display esterno è altrettanto impressionante. Esso misura 6,43” e può raggiungere una luminosità massima di 5.000nit. Garantendo così un’eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Il nuovo smartphone è alimentato dal potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. In più presenterà 12 GB di RAM e 512GB di memoria interna. Anche se in Cina sono disponibili altre configurazioni, si prevede in Europa offrirà solo questa combinazione. La batteria da 5.150mAh supporta la ricarica rapida via cavo a 66watt e quella wireless a 50watt.

Con un peso di 226g e uno spessore record di 4,35mm quando aperto, il MagicV3 si afferma come il pieghevole più sottile del mondo. Consolidando la posizione di Honor nel mercato.