Very Mobile: l’offerta senza limiti a soli 10,99 euro al mese

Cerchi qualcosa di nuovo per la tua tariffa telefonica? Non farti scappare l’offerta del momento! Con Very Mobile puoi dire addio ai pensieri grazie a Very Unlimited, l’opzione ricaricabile che ti offre tutto quello che hai sempre desiderato! Avrai chiamate illimitate, SMS senza alcun limite e Giga infiniti! Quanto costa? Il tutto è tuo per soli 10,99 euro al mese! Attivarla è semplicissimo e, se sei uno dei fortunati selezionati, bastano pochi passaggi nell’app per godere di una connessione senza confini. Non è incredibile?

L’estate non è ancora finita e, con Very Unlimited, puoi goderti la fine della stagione senza stress. Stai programmando le tue vacanze in Europa o nel Regno Unito? Non preoccuparti! Grazie al roaming incluso di Very Mobile, potrai continuare a chiamare e inviare SMS come se fossi comunque a casa. Per i dati? Ben 11,70 Giga al mese saranno disponibili anche all’estero! E se superi la soglia, il costo per MB è irrisorio! Pagherai solo 0,189 centesimi. Tutti questi vantaggi possono essere tuoi immediatamente.

Attivazione gratis per la promo Very Mobile

L’attivazione non prevede costi nascosti: tutto il primo mese sarà addebitato direttamente dal tuo credito residuo, senza brutte sorprese. L’offerta, purtroppo, non è trasferibile e rimane disponibile solo per i clienti selezionati. Ma se sei tra questi, cosa aspetti? Non c’è tempo da perdere! Con Very Mobile non esistono servizi scadenti. Vuoi navigare in tranquillità senza limiti? Fatto! Vuoi inviare SMS senza preoccupazioni a chiunque vuoi? Puoi fare anche questo! Very Unlimited è l’offerta che hai sempre desiderato, a un prezzo imbattibile! Nessun altro ti offre così tanto a così poco! Prendi subito il controllo della tua fine estate e scopri se hai i canoni giusti per poter attivare Very Unlimited. Vai subito nell’app Very Mobile o anche sul sito. Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione. Pagando una cifra piccolissima di soli 10,99 euro al mese, il mondo della comunicazione illimitata sarà nelle tue mani!