Auto elettriche: riparazioni più costose delle tradizionali, ma perché?

Nel secondo trimestre di quest0anno, il costo medio delle riparazioni per gli incidenti delle auto elettriche è aumentato del 20% negli Stati Uniti e del 31% in Canada. Il dato è in confronto ai veicoli classici a motore a combustione interna (ICE). Il costo medio negli USA delle riparazioni è stato di 5.753 dollari (€5.145), mentre in Canada ha raggiunto i 6.534 CAD (€4.325). Come mai questa differenza così marcata?

Le auto elettriche sono note per la loro maggiore complessità tecnologica. Questa richiede più ore di lavoro sia per la diagnosi dei problemi che per la riparazione stessa . Tuttavia, sebbene i BEV necessitino di più tempo per le perizie, le riparazioni al telaio risultano meno frequenti rispetto ai veicoli ICE (5,21% contro 8,18%). Questo potrebbe indicare una migliore resistenza strutturale delle auto elettriche. Ciò è però solo un’ipotesi, servono ancora più dati per confermare tale teoria.

Richieste di risarcimento e auto elettriche coinvolte negli incidenti

Le richieste di risarcimento per le auto elettriche sono aumentate nonostante un calo delle vendite. Questo ha portato una grossa diminuzione della quota di mercato negli Stati Uniti dal 10,2% al 9,3% tra il terzo trimestre del 2023 e il primo del 2024. Le Tesla Model 3 e Model Y, grazie alla loro popolarità, perché tanto diffuse, rappresentano oltre la metà dei casi di richieste in Nord America. Tuttavia, non sono solo i BEV a far registrare aumenti, badate bene. Anche i veicoli ibridi, in particolare quelli plug-in, presentano costi di riparazione superiori ai veicoli tradizionali, con una media del 12,5% in più.

La frequenza di perdita totale del veicolo, sorprendentemente, è quasi identica tra BEV e ICE. I tassi rispettivi sono del 9,16% e 9,45%. Ciò dimostra con evidenza che, nonostante la crescente complessità delle auto moderne, entrambe le categorie soffrono simili problemi dopo un incidente. Ad ora quindi la cosa non fa che incidere negativamente su chi sulle auto elettriche ha ancora una visione titubante. In futuro, ci saranno progressi che ridurranno questi costi di riparazione? E la solidità strutturale dei BEV si confermerà davvero superiore?