Ogni anno le varie aziende video ludiche si cimentano in nuove sfide con l’obiettivo ovviamente di rinvigorire il proprio fatturato e portare a casa guadagni non indifferenti, ciò ovviamente nel corso degli anni ha portato alla nascita di titoli che hanno segnato la storia dei videogiochi con successi davvero senza precedenti, lasciare un segno nella storia dei videogiochi però alle volte può essere sia in senso positivo ma anche in senso negativo, un esempio evidente c’è stato dato proprio quest’anno con l’arrivo di uno dei videogiochi peggiori della storia di questo mondo, Lord of the Rings: Gollum, il quale non ha raccolto i risultati, aspettati segnando un record negativo che per molto tempo è sembrato insuperabile agli occhi di molti, ma che a quanto pare era destinato ad essere battuto da un gioco più recente.

Concord fa peggio del peggio

Secondo i dati ufficiali, il videogioco dal lancio avvenuto il 23 agosto, ha avuto un picco di video giocatori davvero miserevole, stiamo parlando di 697 giocatori simultanei, un numero talmente modesto da essere una pietra miliare negativa nella storia dei videogiochi al punto tale da segnare addirittura 61 giocatori in meno rispetto al picco raggiunto da Gollum, un numero che così può sembrare davvero piccolo, ma che su cifre così irrisorie rappresenta un valore importante, parliamo infatti del 9%.

Si tratta di un risultato tutto sommato non propriamente inatteso, già il periodo di beta a luglio aveva lasciato intuire che qualcosa non andasse per il verso giusto, il videogioco si è infatti mostrato come una proposta vecchia, derivativa e senza personalità, gli scontri 5 V 5 Mostrano una tematica e un’impostazione decisamente decrepita priva di personalità e più simile a un miscuglio, ma riuscito di altre identità come quella di Overwatch o di Destiny 2.

Di conseguenza, sono può descrivere l’arrivo di questo videogioco come un vero e proprio fallimento, considerato che il progetto alla base è durato la bellezza di otto anni.