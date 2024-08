È passata appena una settimana dal lancio ufficiale della serie Google Pixel 9. Eppure già ci sono voci insistenti riguardanti il prossimo smartphone di fascia media. Ovvero il Pixel9a. A sorpresa, sembra che il dispositivo potrebbe essere lanciato molto prima del previsto, addirittura entro la fine di quest’anno. Questa indiscrezione desta particolare curiosità. Soprattutto considerando che il Pixel8a è stato presentato solo pochi mesi fa, in primavera. A riportare queste notizie è il noto leaker ShrimpApplePro. Il quale afferma di aver ottenuto le informazioni da un gruppo Facebook privato vietnamita dedicato appunto ai prodotti Google. Il post originale, contenente queste rivelazioni, è stato rapidamente rimosso. Un dettaglio che spesso conferma la veridicità di simili indiscrezioni.

Google Pixel 9a: nuovo design e caratteristiche inedite

La data di lancio anticipata non è però l’unica novità sorprendente. Secondo le fonti, il Pixel 9a potrebbe abbandonare una delle caratteristiche più riconoscibili dei suoi modelli, la Camera Bar. Questo elemento di design, introdotto con la versione 6 è presente fino al recente Pixel9. Rappresentando da sempre un segno distintivo di tutta la serie negli ultimi anni. Eppure, le immagini di un presunto prototipo del Pixel 9a mostrano una parte posteriore quasi perfettamente piatta. Con le fotocamere allineate al livello del resto del telefono. Una scelta che rende il cellulare più sottile, ma potrebbe far perdere parte dell’identità visiva che ha reso unici gli smartphone di Google.

Oltre all’eliminazione della Camera Bar, il nuovo arrivato potrebbe avvicinarsi esteticamente ai modelli principali della gamma 9. I quali presentano bordi laterali completamente piatti e una forma più squadrata. Nonostante queste modifiche, sembra che le cornici dello schermo siano leggermente più spesse. Anche se non è chiaro se saranno uniformi su tutti i lati. Il dispositivo potrebbe essere disponibile in quattro colori, tra cui un argento già confermato. Tuttavia, i dettagli completi delle altre colorazioni rimangono sconosciuti. Se queste anticipazioni si riveleranno corrette, il Pixel 9a rappresenterà così un importante cambiamento nella strategia dell’ azienda. Non solo per il design, ma anche per la tempistica del lancio.

Ad ogni modo, nonostante le informazioni sembrino affidabili, è importante mantenere un certo scetticismo fino a quando non arriveranno conferme ufficiali.