Uno dei giochi più attesi nel panorama video ludico mondiale e senza alcun dubbio GTA 6, il prossimo capitolo in arrivo da parte di Rockstar Games si sta facendo attendere infatti da oltre un decennio e porta con sé il pesante obiettivo di fare meglio del suo predecessore, un’eredità senza alcun dubbio pesante dal momento che GTA 5 ha avuto il merito di elevare la nota casa produttrice a livelli mai visti prima riuscendo addirittura ad avere una longevità pari a tre generazioni di console.

Dopo i primi trailer di lancio attorno all’ultimo capitolo del noto videogioco hanno iniziato ad aleggiare numerose voci in merito a un possibile ritardo nello sviluppo e di conseguenza nel rilascio globale che avevano lasciato pensare addirittura a un delay fino al 2026, a quanto pare però ci sono buone notizie per i video giocatori che stanno aspettando l’arrivo del tanto atteso capitolo.

Nessun ritardo

A quanto pare Rockstar Games ha confermato che GTA 6 sarà rilasciato nell’autunno del 2025, il gioco debutterà inizialmente su PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S, solo in seguito il gioco arriverà anche su pc, l’azienda intende emulare quanto fatto in passato dedicandosi in primis ad un lancio ottimizzato per le console da gioco e poi dedicandosi a migliorare il più possibile il capitolo per un arrivo su pc per sfruttarne al massimo le caratteristiche potenzialmente illimitate.

Di conseguenza, non rimane che attendere dal momento che sembra tutto muoversi nella direzione di un arrivo per l’autunno del prossimo anno, ovviamente le aspettative sono alte dal momento che soprattutto il comparto online dovrà raggiungere il livello se non superare quello del capitolo precedente che aveva fatto già benissimo segnando un punto di svolta per l’azienda, GTA online, ha infatti contribuito in maniera decisiva alla longevità del videogioco, il quale ha saputo intrattenere ben tre generazioni di console da gaming.