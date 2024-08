In casa Apple, ovviamente come di consueto in questo periodo l’aria è decisamente frizzante, la nota azienda si sta infatti preparando al lancio ufficiale di iPhone 6 che come trapelato oggi avverrà il 9 settembre, tutto sembra essere pronto per l’arrivo dei prossimi quattro modelli top di gamma della nota azienda di Cupertino che porteranno una ventata di rinnovamento soprattutto da un punto di vista software e grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale.

Come gli scorsi anni arriveranno quattro modelli di cui due di fascia alta e due standard che verranno prodotti in quantità diverse Secondo le stime portate avanti da Apple, quest’ultima prevede di produrre inizialmente 90,1 milioni di iPhone 16 le cui quantità specifiche saranno suddivise in base a quanto i vari modelli venderanno secondo l’azienda.

I modelli Pro dominano

Secondo quanto emerso, a dominare saranno ancora i modelli pro, in particolare iPhone 16 Pro Max, che con i suoi 33,2 milioni di unità raccoglierà il 37% del totale, direttamente alle sue spalle ci sarà il modello Pro con 26,6 milioni di unità, dopodiché, al terzo e al quarto posto avremo il modello base con 24,5 milioni di unità seguito all’ultimo posto con il modello plus con appena 5,8 milioni di unità, valori che sul totale segnano un aumento rispetto al passato che riguarda principalmente i modelli Pro e Pro max a scapito soprattutto del modello plus.

Leggendo questi dati emersi dai processi produttivi di Apple non c’è da sorprendersi che siano iniziate a circolare voci inerenti un possibile abbandono del modello plus con l’arrivo di una variante definita Air, la quale sarà più sottile e più leggera e penserà soprattutto al design piuttosto che offrire prestazioni come i modelli Pro e Pro Max.

Non rimane dunque che attendere il prossimo 9 settembre per mettere finalmente mano sui prossimi iPhone che sicuramente soddisferanno le aspettative di tutti gli appassionati con un pieno di novità a sorpresa.