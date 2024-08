Il Pixel 9 Pro XL è stato analizzato a fondo dal team di DXOMARK. Dopo l’analisi del comparto fotografico che ha sancito come il device sia un cameraphone senza rivali, il team ha provato a fondo anche il display del flagship di Google.

Le varie analisi condotte in differenti scenari di utilizzo hanno sancito che il Pixel 9 Pro XL ha il miglior display attualmente disponibile sul mercato. Il punteggio di 158 porta il device Google direttamente in prima posizione nella fascia ultra-premium e, di conseguenza, nella classifica assoluta.

Il team di DXOMARK ha rilevato che il display del dispositivo offre prestazioni equilibrate in ogni condizione di utilizzo sia per le foto che per i video. In particolare, il maggior punto di forza è l’accuratezza dei colori.

Google Pixel 9 Pro XL è lo smartphone con il display migliore per la vista degli utenti secondo i test di DXOMARK

Inoltre, caratteristiche tecniche come lo schermo privo di sfarfallio, una luminosità regolata in maniera ottimale e la resa dei colori facilitano la visione agli utenti. Google ha ottimizzato anche l’emissione di luce blu, rendendo il device comodo da utilizzare anche per periodi di tempo prolungato. Considerando tutti questi elementi, hanno permesso al Pixel 9 Pro XL di ottenere l’Etichetta Eye Comfort che certifica il risultato.

Quando gli utenti utilizzano il Pixel 9 Pro XL, non avranno problemi in diversi scenari di utilizzo. Tra i vari pregi del dispositivo c’è la leggibilità all’aperto è ottimale con risultati superiori al Pixel 8 Pro e al Samsung Galaxy S24 Ultra.

Passando ai video, la resa con HDR attivo permette di ottenere livelli di dettaglio elevatissimi. Infine, la risposta al tocco è un ulteriore punto di forza del flagship realizzato da Google. La velocità e precisione della rilevazione dei tocchi permette di ottenere interazioni fluide e il refresh rate a 120Hz accompagna gli utenti nel senso di fluidità.