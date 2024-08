Il popolare tool “Windows Super God Mode” ha ricevuto un importante aggiornamento che introduce diverse migliorie importanti. Questo strumento è molto apprezzato per la sua capacità di offrire un controllo avanzato delle impostazioni di Windows. Ultimamente è stato poi potenziato ancora di più con la versione 1.1. Tra le principali novità, lo script ora riesce a individuare collegamenti nascosti per i protocolli di applicazioni non distribuite tramite il sistema Appx di Microsoft. Ciò consente di avviare programmi e funzionalità specifiche. Come ad esempio accedere direttamente alla sezione aggiornamenti del MicrosoftStore o visualizzare la cronologia delle protezioni in WindowsSecurity.

Windows Super God Mode: migliorie alla flessibilità del tool e altri tipi di supporto

Un’altra novità degna di nota riguarda la risoluzione di un bug che impediva la loro creazione automatica. Grazie a questo aggiornamento, gli utenti potranno generare senza problemi i link rilevati durante la scansione. In più, è stata aggiunta una nuova modalità di scansione più approfondita, seppur più lenta. La quale consente di trovare anche i collegamenti nascosti più difficili da individuare. Queste funzioni rendono lo strumento ancora più efficace per chi cerca un controllo totale del proprio sistema.

Oltre alle nuove funzionalità, tale innovazione ha portato così a miglioramenti significativi nella versatilità del software. Una delle modifiche più rilevanti è stata la rimozione dei percorsi costanti codificati. Questi ultimi ora permettono allo script di funzionare correttamente anche su sistemi dove l’unità principale non è C:\. Ciò rende il tool compatibile con una serie più ampia di configurazioni hardware, offrendo un supporto più flessibile per tutti.

“Windows Super God Mode” è disponibile gratuitamente su GitHub e può essere facilmente scaricato e installato. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, anche i meno esperti potranno sfruttare facilmente le sue funzionalità avanzate. Tutte novità grazie a cui potrete personalizzare il sistema operativo secondo le vostre esigenze. Insomma, la possibilità di creare un pannello di controllo unico con tutte le impostazioni raccolte in un solo luogo continua a rendere questo strumento un’opzione preziosa per molti.