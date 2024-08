Truffa nuova in corso: ecco il testo in grado di derubare gli utenti

La truffa è ancora una volta in corso e questa volta agisce con due messaggi differenti ma sotto certi aspetti simili. Il testo che arriva tramite e-mail a tante persone purtroppo vuole solo ed esclusivamente rubare loro dati e anche soldi.

In basso potete leggere entrambe le e-mail che diversi utenti stanno ricevendo, con tantissime persone che purtroppo ci sono cascate durante l’ultimo periodo.

Truffa phishing, ecco come sono scritti i messaggi da tenere alla larga

“Ciao, penso che non ci sia niente di sbagliato nello scriverti prima.

Vorrei prendermi un momento e conoscerti. Mi chiamo Marcelina, amo viaggiare, uomini sexy e forti.

Voglio incontrare la mia piccola felicità! Ho una relazione, ma capisco che questo non è mio, tutto si romperà. Nessuna comprensione e nessuna passione.

Ti sto cercando in modo che tu possa mostrarmi la vita reale e aiutarmi a realizzare me stesso! Qui ho postato il mio profilo, Marcelina_lollipop8 nickname per la ricerca.

Puoi vedere le mie foto erotiche, i miei video e chiamarmi.”

Non finisce però qui, siccome c’è un altro messaggio che sulla stessa linea di quest’ultimo sta portando il terrore nelle caselle e-mail degli utenti. Eccolo qui:

“Mi chiamo Malissa, vorrei cogliere l’occasione per conoscerti.

Sono una ragazza sexy, gentile e aperta che sogna di incontrare un uomo positivo capace di compiere buone azioni.

Nella vita non ci sono abbastanza flirt, attenzioni e sesso. Ecco perché voglio davvero colmare questa lacuna nella mia vita.

Sono sicuro che puoi aiutarmi a ricominciare la mia vita. Spero che questo non ti spaventi e mostri interesse per me, puoi visitare il mio profilo.

Usa il mio nickname nella ricerca Mrs_Malissa6, non dimenticare di registrarti, poiché gli ospiti non possono navigare attraverso gli account di altre persone.

Dopo la registrazione, ci incontriamo in una chat e comunichiamo online.“