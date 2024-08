In queste ore, OnePlus ha presentato al pubblico i nuovi auricolari Buds Pro 3. Le cuffie nascono per migliorare ulteriormente le qualità della precedente generazione, offrendo agli utenti la migliore esperienza audio.

Le Buds Pro 3 sono sviluppate in collaborazione con Dynaudio, un team di esperti del suono danesi. Grazie a questa partnership, OnePlus ha potuto realizzare degli auricolari true-wireless in grado di offrire una qualità del suono senza precedenti per il marchio.

Il suono sarà sempre cristallino e fedele in quanto OnePlus ha scelto di utilizzate dei doppi driver e supportare due convertitori digitale-analogico (DAC) in ciascun auricolare. L’unione del suono proveniente da un woofer da 11 mm e un tweeter da 6 mm permette di avere una modulazione perfetta per tutte le frequenze.

Inoltre, questa combinazione permette di riproduzione tutte le sfumature del suono, rendendo le cuffie ottime anche per le chiamate. Tra le doti tecniche c’è un sistema di cancellazione del rumore (ANC) avanzato e rivoluzionato, in grado di isolare completamente chi le indossa. Le OnePlus Buds Pro 3 possono arrivare a cancellare attivamente 50 dB attraverso tre livelli di isolamento in base all’ambiente circostante.

Trattandosi di una modalità adattiva, il sistema deciderà quando intervenire in maniera più importate a seconda dei rumori di fondo. Questa feature si rivela ottimale per la durata batteria, in quanto la tecnologia ANC verrà disattivata quando non necessaria, evitando inutili sprechi.

L’autonomia complessiva per singolo auricolare supera le 5 ore e grazie alla custodia di ricarica, è possibile raggiungere le 43 ore di utilizzo. Le colorazioni disponibili al lancio sono Midnight Opus e Lunar Radiance e vengono proposte da Oneplus al prezzo di lancio di 199,00 euro.

Tuttavia, gli utenti che acquisteranno le Buds Pro 3 dal sito ufficiale del produttore riceveranno uno sconto di 20,00 euro sul prezzo di listino. Ma non è tutto, oltre a pagarle 179,00 euro, gli utenti riceveranno anche un paio di Buds Pro 2 in omaggio, fino ad esaurimento scorte.