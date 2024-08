Google continua a migliorare la sua applicazione di messaggistica. Come? Introducendo una funzione di ricerca avanzata specificamente dedicata alle chat di gruppo. La novità è stata segnalata da un utente sulla nota piattaforma Reddit. Il quale ha notato la funzionalità in fase di test nella versione beta 20240820_00_RC0 dell’app. Fino ad oggi, gli utenti di GoogleMessaggi potevano utilizzare la barra di ricerca per avviare nuove conversazioni solo con singoli contatti. Ma ora questa nuova funzione consente di fare lo stesso anche con le chat di gruppo.

Google Messaggi: modifiche recenti e miglioramenti all’interfaccia

Adesso infatti, quando si utilizza la pagina “Nuova conversazione”, sarà presente una sezione riservata esclusivamente alle comunicazioni di gruppo. Ciò renderà più semplice individuare e avviare chat multi-contatto. In modo da offrire un’esperienza d’uso ancora più intuitiva. Una volta effettuata la ricerca, la schermata visualizzerà l’ultimo messaggio inviato nella chat selezionata. Da qui basterà cliccare sulla freccia per accedere direttamente alla conversazione per intero.

Tale aggiornamento segue una serie di cambiamenti apportati di recente all’interfaccia dell’applicazione. Una delle modifiche più evidenti è stata la rimozione della sezione “Contatti principali” nella pagina principale di avvio chat. Una scelta probabilmente dettata dall’intenzione di semplificare la grafica generale e renderla più pulita e focalizzata sull’usabilità.

Oltre a questa modifica, nelle settimane precedenti sono stati introdotti anche diversi ritocchi sulla parte relativa alla condivisione. Tutti progettati per renderla più intuitiva e piacevole da utilizzare. In linea con questo approccio, è stata anche ridisegnata l’icona del pulsante di invio dei messaggi. Tutto questo dimostra così l’impegno costante del colosso di Mountain View nell’offrire un’esperienza utente sempre migliore. Continuando a mantenere Google Messaggi sempre all’altezza delle aspettative degli utenti. Anche e soprattutto di quelli più esigenti. Infatti, si pensa che le nuove introduzioni saranno apprezzate in maniera più che positiva dal pubblico online. Fondamentali, per sincerarsi di ciò, saranno i feedback che verranno rilasciati a riguardo.