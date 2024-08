Apple si prepara a rivoluzionare la serie dei suoi Mac con l’arrivo dei nuovi modelli dotati del chip M4. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda di Cupertino potrebbe abbandonare la configurazione base da 8GB di RAM, in favore di un taglio minimo di 16GB. Questa scelta risolverebbe una delle principali limitazioni degli attuali modelli base. Come il MacBook Pro e il Macmini. I quali spesso risultano poco ottimali per le attività più impegnative a causa della limitata memoria condivisa. Ricordiamo che sui Mac basati su Apple Silicon, la RAM è condivisa tra CPU e GPU. Per questa ragione, un aumento a 16 GB potrebbe garantire un’esperienza d’uso più fluida e prestazioni superiori. Anche nei modelli meno costosi.

Una nuova configurazione per il chip M4 di Apple: prestazioni e costi

Tale modifica rappresenta un miglioramento fondamentale per l’offerta di Apple. In quanto rende i nuovi Mac sicuramente più appetibili e potenti. Ma potrebbe anche indicare un nuovo standard per i prodotti dei prossimi anni. Soprattutto considerando il crescente utilizzo di software e applicazioni sempre più esigenti in termini di risorse.

Oltre all’aumento della memoria RAM, ci sono altre novità all’orizzonte per quanto riguarda il chip M4. Secondo quanto riportato online, infatti Apple starebbe testando una nuova versione del chip con 8core sia per la CPU che per la GPU. Una simile configurazione, rappresenta una riduzione rispetto agli attuali 10core presenti su alcune versioni. Essa dunque avrà senz’ altro lo scopo di ridurre i costi di produzione. Anche se la potenza grafica potrebbe essere leggermente inferiore rispetto alle versioni precedenti, la nuova variante del chipM4 dovrebbe garantire un miglioramento rispetto all’M3. In più i 16 GB di RAM assicureranno comunque una buona esperienza utente, anche per le operazioni più complesse.

Questa nuova strategia dell’ azienda mira così a rendere i nuovi Mac ancora più competitivi nel mercato. L’attesa per la presentazione ufficiale è alta, e non resta che aspettare l’autunno per scoprire tutti i dettagli sulla nuova generazione di computer Apple.