WhatsApp ha lanciato una serie di aggiornamenti innovativi pensati per trasformare l’esperienza delle videochiamate su iPhone. In che modo ? Sfruttando le potenzialità della realtà aumentata. Queste novità, già in fase di test, includono una serie di filtri facciali. I quali permettono di personalizzare il proprio aspetto in tempo reale. Grazie a questi nuovi strumenti, gli utenti possono modificare la tonalità del colore del proprio video e sperimentare effetti creativi durante le chiamate. Ma non è tutto. L’ app ha introdotto anche un’opzione che consente di sfocare lo sfondo o di sostituirlo con immagini predefinite. Il tutto è stato progettato per migliorare la privacy. Oppure semplicemente per creare un ambiente visivamente più piacevole.

Strumenti avanzati e accesso alla versione beta: come aggiornare WhatsApp

L’obiettivo di WhatsApp è dunque quello di ottimizzare l’esperienza complessiva delle videochiamate. Un’altra funzione importante, infatti, riguarda il miglioramento della luce del video, pensata per chi si trova in ambienti poco illuminati. Tale strumento è particolarmente utile per le chiamate notturne o in spazi con scarsa illuminazione. In quanto consente di avere una qualità video superiore, senza dover ricorrere a luci professionali. Queste novità rappresentano così un passo avanti molto importante nel modo in cui comunichiamo e mostriamo noi stessi agli altri.

Un’altra innovazione in fase di sperimentazione è la modalità ritocco. Quest’ ultima funziona come un filtro per uniformare le imperfezioni della pelle. È stata pensata per chi non dispone di attrezzature professionali per modificare la propria immagine. Infatti offre un aspetto più levigato e curato nelle chiamate-video. Attualmente, tutte queste innovazioni sono disponibili nella versione beta 24.17.10.74 di WhatsApp per iOS. Ma presto saranno accessibili a un pubblico più ampio.

Ad ogni modo, per chi desidera provarle in anteprima, è possibile iscriversi al programma TestFlight, che permette di testare le nuove funzionalità in fase di sviluppo. Aggiornare WhatsApp all’ultima versione stabile è semplice. Basta visitare l’App Store e scaricare l’update più recente. Per migliorare l’ esperienza d’uso della piattaforma vi consigliamo di effettuare questo controllo periodicamente.