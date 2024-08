Iliad ha trovato il modo per distruggere TIM e Vodafone: 3 offerte fino a 250 GB

Ogni gestore ha ben chiaro il piano che vuole portare avanti per l’autunno, il quale passa sicuramente per questi ultimi scampoli di estate. Stando a quanto riportato infatti ci sono diversi provider che stanno facendo a gara a chi ha la promo più vantaggiosa tra minuti, messaggi, giga e prezzi mensili. Proprio tra i gestori più famosi ce ne sono alcuni che riescono attualmente a detenere la leadership, con Iliad che rappresenta alla grande uno di questi nomi.

Il colosso è riuscito infatti in più casi a rubare utenti alla concorrenza mettendoli di fronte alle sue offerte migliori che sono ritornate. Stando a quanto riportato infatti sottoscrivere un’offerta di Iliad in questo momento significa risparmiare avendo tutto. Le nuove Giga e le Flash parlano chiaro: partono da pochi euro e tengono il loro costo saldamente all’interno del segmento economico delineato dal pubblico. Le offerte sono varie e tutte eccezionali, anche se in alcuni casi sono destinate agli utenti solo per un periodo determinato di tempo.

Iliad: le migliori offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale sono eccezionali

Sul sito ufficiale di Iliad in questo momento ci sono le migliori offerte che gli utenti potessero incontrare. La prima è la nuova Flash 200 con 200 giga in 5G, minuti e messaggi illimitati ed un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.

Le altre due offerte invece sono della gamma Giga di Iliad ed offrono rispettivamente 250 giga in 5G e 120 giga in 4G. La prima costa 11,99 € al mese e la seconda 7,99 € al mese.

Tutte le offerte di Iliad che trovate disponibili, non cambiano mai il prezzo e quelle che garantiscono il 5G lo fanno gratis. Per quanto riguarda gli altri aspetti, le offerte che partono da 9,99 € al mese in su garantiscono anche lo sconto sulla fibra ottica. Le offerte appena indicate possono essere sottoscritte da tutti senza distinzioni.