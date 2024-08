Se dopo aver inserito una nuova SIM 1Mobile nel vostro dispositivo, non riuscite a connettervi a Internet, potrebbe essere necessario configurare manualmente l’APN. Nella maggior parte dei casi la configurazione avviene automaticamente. Però, alcune volte, è necessario dover intervenire. L’Access Point Name, è un insieme di parametri che consente al dispositivo di connettersi alla rete dell’operatore. Seppur non sempre è richiesta la sua modifica, è fondamentale conoscere come impostarlo in caso di necessità.

Per i telefoni Android, è possibile accedere alle opzioni dell’APN attraverso il menu delle impostazioni. A seconda del modello del dispositivo, i passaggi possono variare leggermente. Generalmente, si deve navigare in “Rete e Internet“, selezionare la scheda SIM e trovare l’opzione “Nomi punti di accesso“. Da qui, si può creare un nuovo APN inserendo i parametri forniti dall’operatore.

1Mobile: soluzioni per una connessione senza interruzioni

Anche gli utenti iPhone e iPad possono trovarsi nella situazione di dover configurare manualmente l’APN. Per farlo, è necessario andare su “Impostazioni”, selezionare “Cellulare” e poi “Rete dati”. Qui è possibile inserire i dettagli dell’APN sotto le sezioni “Dati cellulare” e “Hotspot personale”. Come per Android, l’APN per 1Mobile sarà “web.unomobile.it”. Se dopo averlo configurato non si riesce ancora a connettersi, è consigliato riavviare il dispositivo per applicare le nuove impostazioni.

Nel caso di utilizzo di un router 4G o 5G con una SIM 1Mobile, anche qui potrebbe essere necessario impostare i parametri manualmente. La procedura varia in base al modello del router. Ma di solito prevede l’accesso alla pagina di configurazione del cellulare tramite un browser. Inserendo l’indirizzo IP del router, si accede al pannello di controllo. Qui bisogna inserire “UnoMobile” come nome e “web.unomobile.it” come APN. Se non si connette ancora, si potrebbe dover disattivare il PIN della SIM o verificare la copertura di rete. In caso di ulteriori problemi, contattare il servizio clienti di 1Mobile per assistenza.