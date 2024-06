La scomparsa di uno smartphone o tablet può generare ansia e frustrazione. Fortunatamente però esiste una soluzione. Stiamo parlando dell’applicazione “Trova il mio dispositivo” disponibile su GooglePlay. Questo strumento, analogo al noto “Dov’è” di Apple, consente di localizzare, proteggere e persino cancellare a distanza il dispositivo smarrito.

Una volta scaricata e avviata l’app, è necessario accedervi utilizzando le credenziali Google. Da qui verrà mostrata una lista dei device associati al vostro account, tra cui selezionare quello smarrito. Una volta individuato, questo riceverà una notifica. Dopo di che sarà visualizzata sulla mappa la sua posizione approssimativa. Informazione che verrà ottenuta attraverso la combinazione di dati GPS, Wi-Fi e delle torri cellulari circostanti.

Le funzionalità Android di “Trova il mio dispositivo” non si fermano qui

Oltre alla localizzazione, è possibile proteggere il telefono o il tablet smarrito bloccandolo con un codice PIN o una password. Aggiungendo un messaggio personalizzato alla schermata di blocco o persino inserendo un recapito o un indirizzo e-mail per agevolare la restituzione da parte di chi lo trova. In più è possibile emettere un suono dal dispositivo per individuarlo più facilmente. Funzione utile soprattutto se si trova in un luogo vicino ma non immediatamente individuabile.

Ancora, tale funzionalità offre anche la possibilità estrema di cancellare tutti i dati presenti al suo interno. Una soluzione particolarmente idonea nel caso in cui non si riesca a recuperare il dispositivo o si tema per la sicurezza dei dati personali in esso contenuti. Con pochi clic si potrà ripristinare il cellulare alle impostazioni di fabbrica. Garantendo così la protezione delle informazioni e della privacy dell’utente. Grazie a questa semplice ma funzionale applicazione anche se avete smarrito il vostro cellulare non è ancora detta l’ultima parola. Proprio come per gli iPhone della Apple, anche Android vi dà la possibilità di recuperare tutto in pochi e semplici click.