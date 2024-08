Fari della Bugatti Chiron: un prezzo da supercar

Un annuncio su eBay Germania ha messo in vendita un set di fari per la Bugatti Chiron a 147.000 euro, un prezzo simile a quello di una Porsche 911 Carrera

Un annuncio sorprendente su eBay Germania ha catturato, di recente, l’attenzione degli appassionati del settore delle auto di lusso. Un set di fari Valeo, progettato per la Bugatti Chiron, è stato messo in vendita per una cifra astronomica di 147.000€. Un importo quasi equivalente al prezzo di una Porsche 911 Carrera T. La quale, attualmente, si aggira intorno ai 140.834€. La BugattiChiron è un’auto che rappresenta l’apice dell’esclusività. Essa è stata prodotta in soli 500 esemplari.

I fari in questione sono compatibili con i modelli PurSport e Super Sport 300+ e sono descritti come “in condizioni perfette” nel suddetto annuncio. Tuttavia, il venditore, con sede in Polonia, non specifica se siano nuovi o usati. Sollevando qualche interrogativo sulla loro effettiva condizione. Le spese di spedizione per l’Europa ammontano a 1.000€. Invece i costi per in paesi extraeuropei non sono indicati.

Costi di manutenzione delle auto di lusso: un esempio di Bugatti Chiron

Il prezzo elevato dei fari è solo un aspetto dei costi straordinari associati alla manutenzione di una Bugatti Chiron. La gestione di un’automobile lussuosa implica infatti spese ingenti per la sostituzione e la cura delle sue componenti. Per esempio, la trasmissione della Chiron costa ben 166.000€. Mentre i rotori dei freni, essenziali per la sicurezza e le prestazioni, possono arrivare a 16.500€. La sostituzione di ogni fanale posteriore richiede circa 8.890€. Gli pneumatici invece, essendo una parte fondamentale la garanzia delle prestazioni, ammontano più o meno 7.600€, per un set completo. La manutenzione annuale, che include ispezioni e interventi vari, si aggira intorno ai 10.300€. Una somma che sottolinea l’esclusività e il costo elevato di possedere una vettura simile.

Questi costi non sono esclusivi della Chiron. Per la Bugatti Veyron, ad esempio, il prezzo per sostituire tutti i fluidi del veicolo è di circa 22.500€. Mentre un set di pneumatici Michelin può superare i 37.000€. La sostituzione del serbatoio del carburante costa circa 18.000€. Insieme ad ulteriori 19.700€ per la manodopera. Insomma, questi numeri dimostrano chiaramente quanto sia oneroso possedere e mantenere veicoli simili. In cui, ogni dettaglio, costituisce un investimento considerevole. La gestione di una supercar, quindi, non riguarda solo l’acquisto iniziale, ma anche un impegno finanziario continuo per poter continuare a mantenere il veicolo nelle migliori condizioni.