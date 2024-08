Il produttore tech Xiaomi continua ad ampliare la sua gamma di prodotti tecnologici. Questa volta, l’ultimo ad essere stato annunciato ufficialmente è un nuovo smartwatch a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo in particolare al nuovo Redmi Watch 5 Active. Si tratta dunque di un nuovo device wearable piuttosto interessante, svelato in primis per il mercato indiano. Andiamo a vedere qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Xiaomi annuncia ufficialmente in India il nuovo Redmi Watch 5 Active

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo dispositivo wearable. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Redmi Watch 5 Active. Dal punto di vista estetico, possiamo notare una certa somiglianza con i dispositivi di casa Apple. Il quadrante è infatti di forma quadrata con i bordi leggermente smussati.

Lo smartwatch dispone di un display da 2 pollici. Si tratta di un pannello con tecnologia IPS LCD con risoluzione pari a 320 x 385 pixel e con 500 nits di luminosità di picco. Si tratta di un dispositivo molto personalizzabile, con la possibilità di scegliere tra diverse watch faces, oltre 200. Con il device, gli utenti potranno monitorare ben 140 modalità sportive differenti.

Questo smartwatch si distingue inoltre per la presenza del supporto all’assistente vocale Amazon Alexa. Non manca poi la presenza di svariati sensori per monitorare diversi parametri, tra cui il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza del battito cardiaco e la qualità del sonno. A concludere la scheda tecnica, troviamo poi una batteria da 470 mah che dovrebbe garantire circa 18 giorni di autonomia con un uso più blando, mentre se si svolge un utilizzo più intenso, l’autonomia dovrebbe essere di circa 12 giorni.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Redmi Watch 5 Active sarà disponibile all’acquisto in India ad un prezzo al cambio di circa 33 euro.