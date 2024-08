Autobus elettrici: cambiare la batteria a litio è costosissimo

La sostituzione delle batterie negli autobus elettrici di Cracovia è un esempio palese delle complessità legate alla gestione dei veicoli elettrici nel trasporto pubblico. La città polacca, infatti, ha deciso di sostituire le batterie di 20 autobus elettrici della sua flotta. Non è cosa di poco conto, ma un’operazione che costerà 3,2 milioni di euro e che si concluderà nel corso di ben 4 anni. Cosa significa davvero questo tipo di intervento per la gestione dei veicoli elettrici?

Gli autobus elettrici, introdotti ormai 7 anni fa, hanno portato notevoli benefici ambientali ed economici e su questo non ci piove. La sostituzione delle batterie agli ioni di litio, però, dopo tutto questo tempo di utilizzo intensivo porta alla questione dei costi di manutenzione straordinaria. Per garantire prestazioni elevate e un servizio affidabile, è essenziale apporre un aggiornamento regolare. Devono cambiare le componenti chiave, proprio come le batterie. Oltre alla sostituzione fisica delle stesse, Cracovia ha annunciato un aggiornamento del software di ricarica per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica dei suoi autobus.

Manutenzione degli autobus elettrici da Paese a Paese

Questo tipo di intervento è economicamente sostenibile? Sì e no. Come spesso accade, i costi di operazioni simili possono variare notevolmente da Paese a Paese. In Italia, ad esempio, tali spese sarebbero probabilmente più alte. Qui si dovrebbero considerare fattori differenti come logistica, energia, tassazione e costi del personale. Tali differenze economiche espongono ancor più come il problema come la gestione a lungo termine degli autobus elettrici debba tenere conto delle specificità del contesto in cui si trovano.

Con 20 autobus elettrici Solaris che riceveranno nuovi pacchi batterie, Cracovia dimostra intanto il suo impegno per un trasporto pubblico più sostenibile. Tuttavia, è evidente che la sostenibilità economica di queste flotte dipenderà non solo dai benefici ambientali, ma anche da una pianificazione oculata e da politiche di manutenzione adeguate. Questi cambiamenti agli autobus elettrici rappresentano davvero un risparmio a lungo termine per le città? O i costi nascosti potrebbero diventare un peso significativo per le amministrazioni?