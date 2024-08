Robotaxi in TILT: non riescono a parcheggiare nel modo giusto

I robotaxi di Waymo, l’azienda di guida autonoma di proprietà di Google, sono ormai una presenza consolidata sulle strade di città come San Francisco e Los Angeles. Questi veicoli, dotati di intelligenza artificiale, si destreggiano piuttosto bene nel traffico cittadino, dimostrando una notevole capacità di gestione delle complessità urbane. Ciò che accade però quando queste auto autonome devono parcheggiarsi nel loro deposito ha sollevato molte discussioni. Cosa è successo?

Un video diventato virale su TikTok mostra un curioso spettacolo in un parcheggio di San Francisco utilizzato da Waymo per radunare le sue vetture, tutte Jaguar I-Pace elettriche. In teoria, queste auto dovrebbero parcheggiarsi autonomamente ed in modo ordinato, in teoria. Nella pratica, la situazione sembra sfuggire al controllo. Le vetture iniziano a eseguire manovre caotiche e spesso prive di senso. Appare come se l’intelligenza artificiale si trasformasse in una sorta di guidatore reale una volta entrata in questo spazio chiuso. Presente quando si fanno mille tentativi dopo una manovra sbagliata? Ecco, così. I Robotaxi si muovono in modo disordinato, facendo continui tentativi di parcheggio a vuoto proprio come noi umani, peccato solo che dall’IA ci si aspetta la perfezione.

Una danza caotica per i Robotaxi automatici

Come se non bastasse, ogni volta che una di questi Robotaxi inserisce la retromarcia, il clacson inizia a suonare. Su strada, di solito, questo serve a segnalare una manovra, ma in un parcheggio affollato di veicoli autonomi è il caos più totale. Il risultato è un incessante concerto di clacson che inizia intorno alle 4 del mattino, disturbando inevitabilmente tutte le persone che abitano nelle vicinanze. Il video ha suscitato ovvia ironia, ma al contempo preoccupazione. Mentre le auto autonome sembrano gestire bene le strade aperte al pubblico, questa scena ha mostrato a tutti quante sfide siano ancora presenti quando si parla di Robotaxi e di vetture automatiche in generale. Il problema evidenziato fa porre interrogativi: perché non riescono ad eseguire un parcheggio corretto? Quanto lavoro manca ancora prima di vedere queste auto su strada? Per adesso non si sa.