Come ben sappiamo, l’intelligenza artificiale sta diventando una delle tecnologie più utilizzate e diffuse. A tal proposito, Midjourney sta per lanciare una novità interessante per tutti i suoi utenti. Si tratta della nuova interfaccia web che potrà essere utilizzata per generare grafiche ed immagini senza l’obbligo di accedere al canale Discord dell’azienda. Scopriamo nel dettaglio cosa cambia.

Midjourney: ecco le novità in arrivo con la versione web

Il servizio ha sempre funzionato al meglio, ma presentava degli evidenti limiti. Quest’ultimi riguardavano soprattutto i tempi tecnici per generare le immagini per la versione gratuita. Inoltre, è importante sottolineare che il canale Discord non risultava sempre accessibile e semplice da usare. Proprio per questo Midjourney ha deciso di rilasciare una propria versione web.

La nuova interfaccia è molto più semplice da usare. È raggiungibile tramite un motore di ricerca e per accedere basta effettuare il login con il proprio account. Nel caso in cui non si è ancora iscritti al servizio è possibile procedere con un indirizzo email valido.

Una volta effettuato l’accesso gli utenti verranno indirizzati alla pagina iniziale. Qui ci sono diversi esempi di immagini che sono state generate con l’AI. Quest’ultime possono fungere da modelli per ideare un proprio progetto. Se invece si ha in mente una precisa immagine da realizzare è possibile procedere con il prompt. Qui gli utenti possono inserire il testo che spiega nel dettaglio il progetto che si intende realizzare grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

È possibile anche personalizzare i parametri associati alla generazione stessa delle immagini o delle grafiche richieste. Ogni utente ha a propria disposizione 25 generazioni di immagini gratis. Quando quest’ultime saranno terminate bisognerà procedere abbonandosi ad uno dei profili messi a disposizione da Midjourney.

L’interfaccia web del servizio risulta essere molto più intuitiva ed organizzata. Sulla sinistra della schermata è possibile accedere al menu laterale con cui accedere alla propria cronologia. Inoltre, qui è possibile organizzare le proprie creazioni, accedere alle chat e al canale Discord legato all’uso di Midjourney.