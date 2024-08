La nota piattaforma di messaggistica dei colori in tinta verde, sta andando incontro a un periodo di profondi cambiamenti dettati dai numerosi update rilasciati dal tema di sviluppo per cercare di migliorare costantemente le opzioni a disposizione degli utenti, il team si concentra su svariate funzionalità che servono a migliorare l’usabilità di WhatsApp, ma anche la sua sicurezza e il design.

Negli ultimi tempi il team di sviluppo si è concentrato principalmente nel migliorare l’utilizzo della piattaforma e soprattutto la sua sicurezza, recenti sono infatti le notizie inerenti l’arrivo di username e Pin su WhatsApp dopo una lunghissima attesa per tutelare il numero di telefono degli utenti, ciò che però in molti non hanno notato e che WhatsApp molto sottobanco ha lavorato sull’interfaccia dell’applicazione per renderla decisamente coerente con i colori da sempre usati per l’applicazione.

Il verde ora predomina

Ebbene, il team di sviluppo sta per completare un processo di cambiamento dal punto di vista del design di WhatsApp dal momento che la colorazione verde sta per diventare predominante ad ogni livello, in passato infatti determinate notifiche o le spunte erano di colore rosso e azzurro, tutto ciò sta gradualmente cambiando per tutti gli utenti in favore del colore verde che colorerà appunto notifiche, spunte ma in generale tutta l’interfaccia della nota piattaforma di messaggistica che così sposerà appieno il proprio colore prediletto.

Si tratta di un cambiamento che sta arrivando gradualmente e non in modo omogeneo per tutti gli utenti, ma che piano piano coinvolgerà letteralmente tutti, WhatsApp a quanto pare vuole avere una propria identità non solo dal punto di vista delle funzioni ma anche dal punto di vista del design e del colore utilizzato, un po’ come il blu per Facebook, dunque potreste far parte già della fetta di utenti che ha visto il cambiamento di colore in arrivo o potreste dover ancora attendere un po’ di tempo, ciò che è certo è che tutto ciò arriverà per tutti.