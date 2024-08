Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile in questi giorni ad una delle cifre più basse che effettivamente si siano mai viste, dando a tutti gli utenti la possibilità di arrivare ad acquistarlo nella sua variante no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzato.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di dimensioni più che abbordabili, almeno in confronto agli standard odierni, raggiungendo per la precisione 163,4 x 78,1 x 8,9 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 234 grammi. Tutti coloro che lo vogliono acquistare, devono sapere avere un display da 6,8 pollici di diagonale, che risulta essere poi caratterizzato dalla risoluzione di 1440 x 3080 pixel, oltre che da una densità di pixel di 500 ppi, con tecnologia Dynamic AMOLED 2X ed un refresh rate che può raggiungere anche 120Hz.

Samsung Galaxy S23 Ultra: la promozione

Se volete il richiestissimo smartphone con il pennino, allora dovete subito pensare di acquistare Samsung Galaxy S23 Ultra, in quanto ha un prezzo decisamente più abbordabile dei modelli delle generazioni successive, arrivando a costare oggi circa 814,99 euro, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzato. Per effettuare l’ordine non dovete fare altro che collegarvi qui.

Sebbene non sia più uno smartphone recentissimo, ciò che convince è l’eccezionale comparto fotografico, oggi ci ritroviamo ad avere nella parte posteriore ben 4 sensori differenti: un principale da 200 megapixel, seguito poi da ultragrandangolare e zoom ottico (10x) da 10 megapixel, per terminare poi il tutto con un altro sensore da 12 megapixel, capace a tutti gli effetti di avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto. La batteria, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è un componente più che valido da 5000mAh dalla buonissima autonomia.