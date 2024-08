WhatsApp si prepara a lanciare un aggiornamento che potrebbe rivoluzionare il modo in cui comunichiamo. La novità più attesa riguarda la possibilità di inviare messaggi senza dover condividere il proprio numero di telefono. Finora, chiunque desiderasse contattare qualcuno doveva avere il suo recapito telefonico. Una cosa che spesso sollevava preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza. Ma, con l’ultima innovazione introdotta, gli utenti potranno creare un username univoco. Proprio come già accade su altre app, ad esempio Telegram. Questo permetterà di avviare conversazioni senza rivelare il proprio numero. Offrendo un ulteriore strato di protezione ai propri dati personali.

WhatsApp PIN e Username: un nuovo livello di sicurezza

La scelta di introdurre un sistema di username risponde a una crescente domanda di privacy. WhatsApp sta infatti cercando di adattarsi alle esigenze di sicurezza dei suoi utilizzatori. In un’epoca in cui le informazioni personali sono sempre più vulnerabili. Con questa innovazione, essa mira così a ridurre il rischio di abusi. Come il phishing e lo spam. I quali spesso sfruttano la divulgazione di numeri di telefono per attività fraudolente. In più, la nuova funzione rappresenta una mossa strategica per competere con altre applicazioni di messaggistica. In particolare da quelle che già offrono opzioni simili. In modo da cercare di essere sempre al passo con i tempi e con le richieste del mercato.

Oltre alla possibilità di usare un username, la piattaforma sta sviluppando anche un sistema di sicurezza ancora più avanzato. Ovvero il PIN associato all’username. Tale sistema sarà fondamentale. Proprio per garantire che solo una persona autorizzata potrà contattarne un’ altra. In pratica, per poter inviare un messaggio, non sarà sufficiente conoscere l’username, ma sarà necessario anche avere il codice PIN associato. Uno strumento studiato apposta per rendere ancora più difficile per i truffatori accedere alle conversazioni private.

Insomma, con queste novità, WhatsApp potrebbe rafforzare la sua posizione di leader nel settore della messaggistica istantanea. Ma anche stabilire nuovi standard di sicurezza. Tali novità potrebbero infatti arrivare ad influenzare l’intero settore.