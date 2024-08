WhatsApp continua a migliorare se stessa, mantenendo un ritmo costante nello sviluppo di nuove funzioni. L’ultimo aggiornamento, disponibile per i tester del programma Google Play Beta, è stata la versione 2.24.18.9. Anche se questo non ha introdotto funzionalità utilizzabili subito dagli utenti, apre comunque la strada a un’interessante novità. Si tratta degli Elenchi (Lists). Ovvero, un’opzione in fase di sviluppo che consentirà alle persone di organizzare i propri contatti e gruppi in modo più efficiente ancora.

I nuovi Elenchi permetteranno di creare categorie personalizzate, agevolando la gestione di community e profili senza dover passare attraverso le modalità tradizionali di gestione. Anche se la funzione non è ancora disponibile nemmeno per gli utenti beta, il team di sviluppo della piattaforma sta lavorando per renderla sempre più completa.

Cosa prevede il futuro per WhatsApp

Tra le caratteristiche emerse per la versione da testare, vi è la possibilità di assegnare nomi ai nuovi elenchi, integrandoli anche con emoji. Così da facilitare ulteriormente l’organizzazione dei contatti.

Non è la prima volta che si sente parlare dei cosiddetti Elenchi. Già con la versione 2.24.16.14, WhatsApp aveva lasciato intravedere l’intenzione di introdurre questa nuova funzionalità. Ma, è con l’aggiornamento attuale che iniziano a vedersi i primi dettagli su come potrebbe funzionare in futuro. Questa opzione sarà infatti particolarmente utile per coloro che gestiscono numerosi gruppi o numeri di telefono. Poiché consentirà una suddivisione più razionale degli stessi. Tutto ciò potrebbe quindi condurre a benefici notevoli, rendendo la comunicazione più fluida e meno dispersiva.

Al momento, non c’è una data precisa per il lancio ufficiale di questa innovazione. Per chi desidera provarla in anticipo, è possibile iscriversi al programma beta di WhatsApp seguendo una guida apposita. Nel frattempo, sono tutti invitati a tenere d’occhio gli aggiornamenti futuri per poter procedere con la loro installazione. Per informazioni più dettagliate ancora, vi consigliamo di consultare periodicamente il blog ufficiale dell’ app, WeBetaInfo.