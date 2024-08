WhatsApp si rinnova con la funzione “Lists” per gestire i contatti

WhatsApp non smette di innovarsi per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti, ora aggiungendo una funzione chiamata "Lists".

WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa al mondo, continua a innovarsi per migliorare l’esperienza degli utenti. Nella versione beta 2.24.16.14 per Android è stata introdotta una nuova funzione, “Lists” (traducibile in italiano come “Elenchi“), che rappresenta un’estensione naturale dei “Preferiti” lanciati di recente. La notizia, riportata dal sito specializzato WaBetaInfo, mostra che nelle impostazioni dell’app è comparsa questa nuova opzione.

La nuova funzione “Lists” di WhatsApp, per adesso solo in beta

Attualmente, “Lists” si presenta in una fase embrionale: manca un’icona dedicata e utilizza il simbolo del cuore dei “Preferiti“. La descrizione recita “Organizza i contatti e i gruppi“, suggerendo che gli sviluppatori stanno lavorando per consentire agli utenti di creare vari elenchi, oltre ai “Preferiti“, in cui classificare contatti e gruppi.

La nuova funzione potrebbe offrire numerose applicazioni pratiche. Ad esempio, “Lists” potrebbe diventare uno strumento utile per gestire gli aggiornamenti di stato, permettendo di creare elenchi specifici di persone e gruppi e di selezionare con chi condividere determinati contenuti. In questo modo, sarebbe possibile condividere una foto divertente solo con amici e parenti, escludendo i contatti di lavoro. Inoltre, gli elenchi potrebbero costituire un filtro aggiuntivo per la ricerca di contatti specifici all’interno delle chat, rendendo più efficiente l’organizzazione delle comunicazioni.

Al momento, questa funzione è apparsa solo nella versione beta dell’app e non è ancora completa. Non sono noti i dettagli esatti del suo funzionamento né se subirà modifiche prima del rilascio nella versione stabile. Tuttavia, la sua introduzione nel canale beta indica che WhatsApp sta esplorando nuove modalità per migliorare la gestione dei contatti e delle comunicazioni, rispondendo alle esigenze di personalizzazione degli utenti.

Gli utenti interessati dovranno attendere ulteriori sviluppi per vedere come “Lists” verrà integrata definitivamente nell’app. WhatsApp, nel frattempo, continua a dimostrare il suo impegno nell’innovare costantemente, mantenendo alta l’attenzione sulle richieste e sui feedback degli utenti.