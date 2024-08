A partire dal 26 luglio 2024, WindTre ha introdotto una serie di promozioni vantaggiose per i nuovi clienti che desiderano acquistare uno smartphone. Tra le principali novità, vi è la possibilità di ottenere alcuni modelli senza alcun anticipo e rate iniziali. Tra i dispositivi disponibili vi sono il Motorola Moto e14 4G, il Nokia 32104G e lo ZTE Blade A75 5G. L’acquisto dei telefoni avviene attraverso il programma di rateizzazione chiamato Telefono Incluso. Il quale richiede il pagamento tramite carta di credito o conto corrente. Oltre al costo mensile, è previsto un contributo di attivazione una tantum di 6,99€.

Aggiornamenti sui prezzi e servizi di WindTre

L’ operatore offre nuovi smartphone 5G in abbinamento con l’offerta Unlimited Smart5G, che costa 14,99€ al mese. I dispositivi disponibili sono l’Oppo Reno 12F 5G, il TCL 50 NXTPAPER5G e il ZTE Nubia Focus5G. Tutti acquistabili a rate mensili di 4,99€ per 30 mesi, senza alcun anticipo. Il ZTEBlade-A75, anch’esso in promo, sarà presente da metà agosto. La promozione riguarda anche lo Xiaomi 14 e il 14Ultra, con prezzi mensili ridotti. Si parla rispettivamente di 22,99 e 34,99 euro al mese, sempre senza anticipo.

Per quanto riguarda i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 6 e ZFlip6, WindTre aveva offerto sconti fino a 210p€ per i clienti che si erano prenotati entro il 25 luglio 2024. Ora che la promo è scaduta, i nuovi prezzi partono da 26€ al mese, invece di 19€. Anche il servizio Reload exChange, che consente di ottenere un rimborso per il proprio telefono usato, ha visto un aumento di circa 50€ nel bonifico previsto.

Questi aggiornamenti resteranno in vigore fino al 1° settembre 2024, salvo eventuali proroghe o modifiche. Per restare informati su ulteriori novità e offerte applicabili in questo periodo, vi consiglio di consultare il sito web dell’ operatore e i suoi canali ufficiali. Qui troverete tante soluzioni interessanti per la telefonia mobile e fissa e per ogni tipo di esigenza.