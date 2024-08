Google Keep si arricchisce: arriva l'AI Gemini per creare elenchi

Google è tutto un universo intero da scoprire. Le sue funzionalità ed i suoi servizi sono molteplici, così tanti che a volte qualcuno potrebbe sfuggire. Uno delle sue funzionalità sfruttate di più ultimamente è Google Keep. Ora la società ha appena introdotto una funzione davvero interessante proprio su Keep per i dispositivi Android. Si tratta dell’opzione “Aiutami a creare un elenco”, che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale Gemini (sempre di proprietà della grande azienda). Ma come funziona esattamente? E quali sono i vantaggi per gli utenti?

Questa nuova funzionalità è stata pensata per chi vuole creare elenchi o liste senza dover digitare tutto manualmente. Ad esempio, basta premere sul tasto “Crea” e selezionare la voce “Aiutami a creare un elenco”. Inserendo un comando come “Lista della spesa per una cena sana”, l’AI genererà automaticamente un elenco suddiviso in categorie, come verdure e cereali. Comodo, vero? Un pensiero in meno per chi è negato in queste cose.

Dove trovare la novità data da Google

Questa novità è già disponibile per chi ha Google Keep aggiornato alla versione 5.24.322.01.90 o successive. Per chi ha un Google Pixel, la funzione è completamente gratuita, mentre per gli altri dispositivi Android è necessaria l’attivazione dell’abbonamento a Google One AI Premium. Una mossa che potrebbe far discutere. Chi non ha un Pixel è disposto davvero a pagare per questa funzionalità ? E se la funzione non facesse comunque al proprio caso? Niente paura! L’aggiornamento successivo, v2.24.332.02.90, include un interruttore che permette di disattivare l’AI dalle impostazioni, offrendo così la massima flessibilità agli utenti.

Con questa innovazione, Google punta a semplificare ulteriormente la gestione delle note e delle attività su Keep. Cerca di renderlo così uno strumento ancora più potente. Le liste generate dall’AI possono essere copiate, modificate o utilizzate come base per nuovi elenchi. Sarà questa la funzione che cambierà il nostro modo di usare Google Keep? Lo avete mai provato? Se si è sempre di corsa e si ha bisogno di organizzassi, potrebbe dimostrarsi utile per davvero.