Se sei alla ricerca di una connessione internet veloce, affidabile e conveniente per la tua abitazione, l’offerta Internet Unlimited di Vodafone potrebbe essere la risposta ideale. La proposta, che si distingue per la fibra senza limiti, permette di navigare a una velocità massima fino a 2,5 Gigabit/s, garantendo un’esperienza di connessione che soddisfa le esigenze più disparate, dal lavoro all’intrattenimento domestico.

La super offerta Vodafone Internet Unlimited per la rete domestica

Una delle promozioni più interessanti di Vodafone riguarda l’offerta di fibra illimitata a soli 25,90 euro al mese. Per chi attiva il servizio entro il 22 agosto, il prezzo mensile sarà scontato rispetto alla tariffa standard di 27,90 euro. Inoltre, attivando l’offerta online, anche il costo di attivazione sarà ridotto a 19,95 euro, invece di 39,90 euro, rappresentando un’opportunità significativa per chi desidera una connessione ad alta velocità senza incorrere in costi aggiuntivi elevati.

Ma non è tutto. Chi sceglie di attivare la rete fissa Vodafone direttamente online, entro il 22 agosto 2024, riceverà un ulteriore incentivo: un Buono Regalo Amazon.it del valore di 50 euro. Un’offerta che va oltre la semplice connessione, aggiungendo un bonus per gli acquisti online, rendendo la proposta ancora più attraente per i consumatori.

La velocità di connessione non è l’unico punto di forza di Internet Unlimited. L’offerta include infatti anche chiamate nazionali illimitate, incluse nel prezzo. Questo significa che, oltre a poter guardare film in 4K, partecipare a videoconferenze senza interruzioni o giocare online con prestazioni elevate, potrai anche gestire le tue comunicazioni quotidiane senza preoccupazioni.

Vodafone ha pensato anche a rendere semplice e flessibile l’attivazione della rete di casa. Tutto ciò che serve sono pochi documenti: carta d’identità, codice fiscale e, se desideri mantenere il vecchio numero, il codice di migrazione. Infine, per garantire una copertura ottimale in ogni angolo della casa, è possibile personalizzare l’esperienza di navigazione con il Super Wi-Fi 6 Extender.