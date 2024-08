Si avvicina il lancio della serie Fenix 8 di Garmin. Proprio in questi giorni, infatti, stanno emergendo numerose informazioni riguardanti gli attesi modelli di smartwatch. Secondo recenti indiscrezioni, la serie Fenix8 includerà diverse varianti con display AMOLED e MIP (Memory in Pixel). Fornendo diverse opzioni per gli utenti in base alle loro preferenze e necessità. L’annuncio ufficiale potrebbe avvenire entro la fine di agosto 2024. Ma la casa produttrice non ha ancora confermato nulla di ufficiale. Ciò che distingue la serie Fenix 8 dai suoi predecessori, è l’adozione di display AMOLED per la maggior parte delle varianti. Un passo avanti molto importante in termini di qualità visiva.

Innovazioni e dimensioni nei nuovi modelli Garmin

La scelta degli schermi non è solo una questione estetica. I modelli con display-AMOLED promettono colori vividi e maggiore luminosità. Mentre le versioni con MIP, come il modello Fenix8 Solar da 51mm, sono progettate per massimizzare la durata della batteria. Questa versione specifica dovrebbe raggiungere fino a 48 giorni di autonomia in modalità smartwatch. Superando persino i 37 giorni del Fenix7XSolar. L’introduzione di queste tecnologie rappresenta una strategia di Garmin volta a soddisfare le esigenze di chi cerca dispositivi ad alte prestazioni senza sacrificare l’efficienza energetica.

La nuova gamma Fenix non si distingue solo per l’inclusione di display innovativi, ma anche per un cambiamento nelle dimensioni. Le varianti saranno disponibili nei formati 43mm, 47mm e 51mm. Ognuna con schermi più ampi rispetto ai modelli precedenti. Tale aggiornamento non riguarda solo l’estetica, ma anche le funzionalitá. Infatti, proprio grazie a tutte le innovazioni che ha in serbo per i suoi prossimi prodotti, Garmin sembra voler consolidare la sua posizione nel mercato degli smartwatch sportivi di fascia alta. La diversificazione delle opzioni tra AMOLED e MIP permette di coprire una vasta tipologia di preferenze. Da chi predilige la migliore qualità visiva a chi necessita di una durata della batteria prolungata. In attesa del lancio ufficiale, gli appassionati di tecnologia e sportivi non vedono l’ora di mettere alla prova le nuove caratteristiche del Fenix 8. Sperando che le promesse dell’azienda si traducano in un’esperienza d’uso superiore.