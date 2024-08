L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta tentando nuovamente alcuni suoi ex clienti a tornare ma questa volta lo fa con una novità. A questi ultimi, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione delle offerte con la dicitura per sempre. Questo significa che l’offerta non dovrebbe subire variazioni di nessun tipo nel corso del tempo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile stuzzica gli ex clienti con super offerte questa volta per sempre

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sono stati invitati a tornare attivando delle super offerte con alcune sorprese. Come già accennato in apertura, infatti, questa volta gli utenti potranno attivare le offerte con la dicitura per sempre. Questo significa come già detto che le offerte in questione non subiranno nessuna variazione nel tempo, né sul bundle né sul costo per il rinnovo mensile.

Come spesso accade, l’operatore sta proponendo l’attivazione di queste offerte con una nuova campagna SMS. Vediamo qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Torna in Kena per te ogni mese 100 giga, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 4,99E al mese PER SEMPRE, attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozikena). Offerta valida fino al 03/09/2024”

Questo caso, l’operatore sta proponendo l’attivazione di un’offerta mobile dal costo di soli 4,99 euro al mese. Nel bundle saranno inclusi fino a 100 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti. L’operatore sta comunque proponendo l’attivazione di diverse offerte, ecco infatti un altro sms inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Torna in Kena per te ogni mese 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 5,99E al mese PER SEMPRE, attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozikena). Offerta valida fino al 03/09/2024”