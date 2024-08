Il purificatore d’aria Morento, modello HY4866, sta riscuotendo un notevole successo tra i consumatori, con centinaia di recensioni entusiaste. Il suo prezzo accessibile lo rende una scelta allettante per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di dispositivo. Dotato di due filtri HEPA autentici, un sensore PM2.5 e un funzionamento silenzioso, offre numerosi vantaggi per migliorare la qualità dell’aria interna senza gravare eccessivamente sul portafoglio.

Secondo quanto dichiarato da Morento, questo purificatore vanta una capacità di erogazione di aria pulita (CADR) fino a 300 m³/h e può rinnovare completamente l’aria ogni ora in un ambiente di circa 100 metri quadrati. Il dispositivo si distingue per il suo sistema di aspirazione bilaterale, frontale e posteriore, che utilizza due filtri separati.

Sebbene non disponga di funzionalità smart, il purificatore Morento offre comunque quattro velocità di ventilazione, modalità automatica e notturna, funzione timer e blocco bambini. Caratteristiche non da poco per un apparecchio in questa fascia di prezzo. Ma sarà all’altezza delle aspettative quando si tratta di rimuovere particelle d’aria fino a 0,3 micron?

Il nostro test

Abbiamo messo alla prova il purificatore d’aria Morento in una camera da letto di circa 13 metri quadrati per valutare la sua efficacia nel migliorare la qualità dell’aria. Per rilevare le minuscole particelle da 0,3 a 10 micron, abbiamo utilizzato un misuratore di particelle aeree e condotto numerosi test per quantificare i cambiamenti nella qualità dell’aria.

Inizialmente, abbiamo verificato la qualità dell’aria di base prima di accendere il purificatore. Successivamente, lo abbiamo fatto funzionare in modalità automatica per 30 minuti, per poi misurare nuovamente i livelli di particelle. Abbiamo ripetuto il processo utilizzando l’impostazione più alta per confrontare le prestazioni.

Per verificare come il purificatore gestisce le particelle aeree più grandi, abbiamo bruciato fiammiferi e coni d’incenso. Per valutare la sua capacità di rilevare e rimuovere questi inquinanti, abbiamo misurato la concentrazione di particelle prima e dopo aver fatto funzionare l’unità in modalità automatica.

Inoltre, abbiamo misurato i livelli di rumorosità di ogni impostazione della ventola, inclusa la modalità notturna, e valutato quanto fosse facile installare, utilizzare e manutenere il purificatore d’aria.

Funzionalità

Il purificatore d’aria Morento offre le seguenti caratteristiche e funzioni:

Doppia presa d’aria laterale : Progettato con doppie prese d’aria e due filtri HEPA autentici, posizionati nella parte anteriore e posteriore dell’unità per migliorare la velocità di purificazione. Il Morento vanta un CADR (tasso di erogazione di aria pulita) fino a 300 m³/h . Per un ambiente di 100 m², dichiara di rinnovare completamente l’aria ogni ora.

: Progettato con doppie prese d’aria e due filtri HEPA autentici, posizionati nella parte anteriore e posteriore dell’unità per migliorare la velocità di purificazione. Il Morento vanta un . Per un ambiente di 100 m², dichiara di rinnovare completamente l’aria ogni ora. Filtrazione multistrato : Secondo Morento, questo sistema è in grado di rimuovere il 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron , come polvere, fumo, polline e peli.

: Secondo Morento, questo sistema è in grado di rimuovere il , come polvere, fumo, polline e peli. Sensore e display della qualità dell’aria PM2.5 : Monitora e mostra la qualità dell’aria in tempo reale. In modalità automatica, il display lampeggia in verde, giallo o rosso, e la ventola rallenta o accelera in risposta alle particelle rilevate.

: Monitora e mostra la qualità dell’aria in tempo reale. In modalità automatica, il display lampeggia in verde, giallo o rosso, e la ventola rallenta o accelera in risposta alle particelle rilevate. Quattro velocità di ventilazione e tre modalità, incluse la modalità notturna e quella automatica, tutte regolabili tramite il pannello touch sulla parte superiore dell’unità.

e tre modalità, incluse la modalità notturna e quella automatica, tutte regolabili tramite il pannello touch sulla parte superiore dell’unità. Funzione timer che può essere impostata su due, cinque o otto ore.

che può essere impostata su due, cinque o otto ore. Possibilità di controllare la durata del filtro tramite lo schermo LED ; il filtro è progettato per durare 2.000 ore.

; il filtro è progettato per durare 2.000 ore. Il Morento dispone di una funzione di efficienza energetica che riporta la ventola dalla velocità massima alla modalità automatica se non viene rilevato alcun inquinamento per due ore.

Design e Materiali

Il purificatore d’aria Morento è disponibile in bianco, grigio e nero, offrendo una scelta di colori per adattarsi all’arredamento della vostra stanza. Il design è piuttosto essenziale e segue l’esempio di centinaia di altri purificatori d’aria: si presenta come un parallelepipedo bianco con un semplice pannello di controllo. Questo non è necessariamente un aspetto negativo; non tutti desiderano che un purificatore d’aria diventi un elemento di conversazione. Probabilmente, è proprio questo design basilare a mantenere il prezzo del purificatore accessibile e conveniente.

Sulla parte superiore dell’unità si trova lo schermo LCD e il pannello di controllo. Qui potete vedere le icone per il filtro, l’impostazione del timer, il blocco bambini, l’accensione, la velocità della ventola, la modalità notturna e l’impostazione automatica. È facile da capire e da utilizzare, senza dover ricorrere al manuale d’uso.

Al centro della parte frontale dell’unità si trova lo schermo LCD che mostra l’indice PM2.5 (la quantità di particelle di 2,5 micron nell’aria) e un utile indicatore della durata del filtro, rappresentato da una linea che scompare gradualmente.

Girando il purificatore, troviamo una maniglia integrata per spostarlo da una stanza all’altra e il sensore PM2.5. Morento raccomanda di non ostruirlo, quindi è consigliabile lasciare un paio di centimetri di spazio libero quando lo si posiziona.

Sulla parte anteriore e posteriore dell’unità ci sono due pannelli forati che si staccano facilmente per alloggiare ciascuno dei due filtri HEPA autentici. Questo è il primo purificatore d’aria che abbiamo testato con due filtri di questo tipo, e non siamo certi del motivo per cui Morento abbia progettato il purificatore in questo modo, invece di utilizzare, ad esempio, un filtro circolare avvolgente.

Nel complesso, però, questo purificatore d’aria è leggero e generalmente discreto nel design. Si presenta come un elettrodomestico che può integrarsi facilmente nello sfondo della maggior parte delle stanze e svolgere il suo compito di purificare l’aria senza attirare l’attenzione.

Prestazioni

Abbiamo testato il purificatore d’aria Morento a casa, iniziando con il monitoraggio della sua efficacia nel purificare l’aria ambiente. Utilizzando un misuratore di particelle (lo stesso impiegato nelle nostre altre recensioni di purificatori d’aria), abbiamo misurato le particelle presenti nell’aria prima e dopo aver fatto funzionare il purificatore per 30 minuti in modalità automatica.

I risultati sono stati poco entusiasmanti, con una riduzione dell’88,4% delle particelle da 0,3 micron e dell’88,8% di quelle da 2,5 micron dopo mezz’ora. Generalmente, ci aspetteremmo di osservare una riduzione di almeno il 95% di questi piccoli inquinanti. Naturalmente, il purificatore cattura più particelle quanto più a lungo funziona, ma misuriamo tutti i nostri purificatori esattamente nello stesso modo, quindi questo è risultato leggermente al di sotto delle nostre aspettative. Tuttavia, i risultati sono migliorati notevolmente con gli altri test che abbiamo condotto.

Abbiamo bruciato coni d’incenso per 10 minuti in una stanza con finestre e porte chiuse. La combustione dell’incenso rilascia particelle più grandi che possono rappresentare un rischio per la salute umana quando sospese nell’aria. Il purificatore d’aria Morento ha ottenuto una riduzione dell’82,2% e del 95,8% delle particelle da 2,5 e 10 micron, rispettivamente, dopo 15 minuti, un risultato incoraggiante. Dopo 30 minuti, queste percentuali sono salite al 96,6% e a un impressionante 99,9%.

Per il test dei fiammiferi, che rilascia migliaia di minuscole particelle nell’aria, l’impostazione automatica ha eliminato il 99% delle particelle da 0,3 micron, il 98,4% di quelle da 2,5 micron e il 100% di quelle da 10 micron, un insieme di risultati brillanti in soli 30 minuti.

Pregi e difetti

Pregi

Il purificatore d’aria Morento HY4866 è sorprendentemente silenzioso rispetto a diversi altri modelli che abbiamo testato.

Siamo rimasti colpiti da quanto bene il purificatore d’aria Morento abbia gestito i test con l’incenso e i fiammiferi. Ci è piaciuto anche quanto il purificatore fosse discreto sia esteticamente che acusticamente. Sebbene non vincerà premi per lo stile, è abbastanza piccolo e neutro da adattarsi a qualsiasi arredamento, e il suo design leggero con maniglia lo rende facile da spostare da una stanza all’altra.

Rispetto ad altri purificatori d’aria che abbiamo testato, è anche silenzioso durante il funzionamento. Abbiamo misurato un sussurro di 32 dB alla velocità più bassa della ventola e un discreto 44 dB alla velocità più alta. Questo non è più rumoroso del suono ambientale di una biblioteca, se ve lo state chiedendo. La modalità notturna era appena percettibile, con soli 27 dB. Considerando che alcuni purificatori d’aria superano i 60 dB o più alla massima velocità della ventola, questi risultati sono eccezionalmente silenziosi.

Anche i filtri sostituibili sono economici. I proprietari possono acquistare una confezione di due filtri di ricambio su Amazon per meno di 30 dollari, il che è molto ragionevole, rendendo questo purificatore d’aria economico da utilizzare e mantenere.

Difetti

Come per la maggior parte dei purificatori d’aria che abbiamo testato, vorremmo che ci fosse meno imballaggio in plastica in generale.

Sarebbe anche ottimo includere alcune funzionalità smart, magari la possibilità di controllare il purificatore tramite un’app in remoto, anche se comprendiamo che, a questo prezzo, sarebbe difficile da ottenere. Da quando abbiamo acquistato il nostro modello per la recensione, Morento ha introdotto una versione smart di questo purificatore d’aria: il purificatore d’aria HY4866-WF.

Le recensioni dei clienti su Amazon

Il purificatore d’aria Morento ha ottenuto un impressionante punteggio di 4,6 stelle su 5 su Amazon, con oltre 1.500 valutazioni. Più di tre quarti (77%) dei clienti gli hanno assegnato un perfetto punteggio di 5 stelle. Un cliente soddisfatto lo definisce “una boccata d’aria fresca che supera le aspettative”, mentre altri evidenziano le prestazioni della filtrazione HEPA, il monitoraggio in tempo reale della qualità dell’aria e il funzionamento silenzioso.

Sebbene molti recensori lodino il purificatore d’aria Morento, diverse valutazioni a 3 stelle ne sottolineano alcuni aspetti negativi. Un utente afferma che “la spina si surriscalda eccessivamente” alle impostazioni più elevate. Altri lamentano che il purificatore sia troppo rumoroso, che non sia efficace nella rimozione degli odori e che l’unità sia più piccola del previsto. Un cliente frustrato si è lamentato dell’assistenza tecnica, anche se il suo problema è stato alla fine risolto con un’unità sostitutiva. Tuttavia, persino le recensioni critiche ammettono che “funziona bene nelle modalità più basse”.

Conclusioni

Sulla base dei nostri test, il purificatore d’aria Morento si rivela una discreta opzione economica per migliorare la qualità dell’aria interna. Nel complesso, il purificatore ha ottenuto buone prestazioni durante i test con l’incenso e i fiammiferi, eliminando fino al 100% degli inquinanti. Tuttavia, non ha avuto risultati altrettanto brillanti con le particelle ambientali generiche. Potrebbe quindi essere più adatto per affrontare eventi specifici di inquinamento piuttosto che per un uso continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Considerando il prezzo contenuto e le buone recensioni, vi suggeriamo di provarlo. Il prodotto può essere acquistato su Amazon a 129 € ma in questo momento c’è un coupon sconto di 25€.