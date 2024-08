Iliad: con meno di 10€ si ottengono fino a 200GB in 5G

Con gli smartphone che diventano sempre più parte integrante della nostra vita risulta necessario avere a propria disposizione una promozione che sia ricca e conveniente allo stesso tempo. A tal proposito Iliad mette a disposizione dei nuovi utenti una promo impedibile. Si tratta di Flash 200. La promo mette a disposizione ogni mese minuti ed SMS illimitati e 200GB di traffico internet in 5G (compreso 4G e 4G+). La promo, inoltre, comprende anche dati ed opzioni extra da utilizzare in Europa. Il tutto ad un prezzo molto più che vantaggioso. Solo 9,99 euro al mese.

Flash 200 di Iliad: ecco come attivarla

Per tutti gli utenti interessati all’attivazione della promozione possono procedere online. Sul sito web ufficiale di Iliad vengono richieste una serie di informazioni richieste dall’operatore per poter procedere. Dopo aver introdotto i dati richiesti bisogna attendere la conferma da parte di Iliad. Una volta ricevuta, è possibile accedere al proprio abbonamento. La procedura è molto semplice e non richiede passaggi troppo complicati.

Inoltre, non sono presenti vincoli contrattuali. I costi proposti restano quelli e non verranno introdotte sorprese spiacevoli durante l’utilizzo. Una garanzia che rende la promo Iliad ancora più allettante. Gli utenti che procedono con l’attivazione hanno a loro disposizione una connessione stabile e ottimale. Iliad con la sua rete garantisce una copertura sicura e affidabile. Compreso nel prezzo ci sono anche una serie di servizi extra e gratuiti. Tra cui “Mi richiami” e l‘hotspot per la connessione su altri dispositivi.

Un pacchetto così ricco attira l’attenzione di tutti coloro che sono alla ricerca di un’offerta valida e ricca di contenuti. Se siete interessati a procedere con l’attivazione è importante ricordare che la promozione Iliad sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo. Ciò significa che è necessario non perdere tempo per evitare di perdere un’occasione tanto vantaggiosa.