Vodafone lancia un’offerta che promette di far sognare gli appassionati di gaming online, grazie a una connessione ultraveloce a un prezzo competitivo. La nuova proposta si chiama Vodafone Internet Unlimited, e offre una fibra ottica senza limiti che raggiunge velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Un’opzione pensata per chi desidera una navigazione fluida e prestazioni elevate, senza dover spendere una fortuna.

Vodafone Internet Unlimited e Super Wi-Fi 6 Extender

L’offerta si può attivare al costo di 25,90 euro al mese, permettendo di risparmiare 2 euro rispetto al prezzo standard, senza compromessi sulle prestazioni. Un dettaglio interessante riguarda il costo di attivazione, che è ridotto a 19,95 euro invece di 39,90 euro, ma solo se l’abbonamento viene attivato online. Oltre a garantire un’ottima connessione, il piano include anche chiamate nazionali illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, una caratteristica che aggiunge ulteriore valore all’offerta.

Per sottoscrivere l’abbonamento, è necessario avere a disposizione alcuni documenti essenziali, come la carta d’identità, il codice fiscale e, per chi desidera mantenere il proprio numero di telefono, il codice di migrazione. Un processo che può sembrare complicato, ma che in realtà si risolve in pochi semplici passaggi.

Per chi vive in appartamenti più grandi, Vodafone propone anche il Super Wi-Fi 6 Extender, un dispositivo che garantisce una copertura completa della rete in case fino a 200 metri quadrati. Grazie a questa soluzione, sarà possibile giocare o navigare online anche dal balcone, senza mai incorrere in rallentamenti.

L’incredibile fibra di Vodafone

La vera forza dell’offerta, però, risiede nella qualità della connessione. La fibra di Vodafone assicura infatti velocità e stabilità, elementi fondamentali per un’esperienza di gaming online senza interruzioni. Niente più lag o buffering: con questa connessione, anche i giochi più esigenti in termini di banda larga saranno un’esperienza fluida e piacevole.

Per i gamer più accaniti e per chi cerca una connessione di qualità, Vodafone Internet Unlimited si presenta quindi come un’opportunità imperdibile. Un’offerta che unisce velocità, stabilità e convenienza, perfetta per chi non vuole compromessi durante le sue sessioni di gioco.