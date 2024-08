A quanto pare, l’operatore dei colori violacei Proprio non vuole saperne di prendersi un periodo di vacanza, questo mese di agosto è stato infatti abbastanza movimentato per ho. Mobile la quale ha infatti messo a cantiere un catalogo di promozioni pensato per stimolare il proprio mercato e sfruttare l’entusiasmo legato all’estate e agli spostamenti, ovviamente per aumentare la propria fetta di utenza.

Come intuibile la parola d’ordine convenienza ma allo stesso tempo concretezza, le promozioni messe a disposizione fino a questo momento da parte dell’operatore sono infatti all inclusive e garantiscono tutto il necessario che la sottoscrive per avere un’esperienza completa e stratificata in base alle proprie possibilità economiche.

Dopo la promozione di cui vi abbiamo parlato precedentemente che scadrà il prossimo 29 agosto, oggi vi parliamo di un’altra promo pensata per coloro che proprio non vogliono badare a spese, ma vogliono allo stesso tempo un pieno di giga per poter navigare senza nessun tipo di preoccupazione in merito al quantitativo di dati disponibile.

200 Giga e 5G

La promozione in questione garantisce a chi la sottoscrive, ad appena 9,99 euro al mese, 200Gb di traffico dati in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, il tutto richiederà un costo di attivazione nel caso di portabilità di alcuni operatori di 2,99 euro, ecco gli operatori inclusi nella promo: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder.

Se invece non proverrete da uno degli operatori indicati sopra il costo di attivazione salirà a ben 29,90 euro, dunque prima di procedere informatevi e accertatevi onde evitare di vanificare la convenienza con un costo di attivazione troppo elevato.