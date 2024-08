Una vera e propria offerta folle vi attende oggi su Amazon inerente all’acquisto di un notebook Lenovo che vi farà letteralmente impazzire. Stiamo parlando di Lenovo IdeaPad 3, dispositivo appartenente alla fascia media del settore, che viene proposto con una riduzione di 200 euro rispetto al listino originario.

Il modello, il cui link d’acquisto è inserito poco sotto, parte con il mettere a disposizione un display da 15,6 pollici con risoluzione FullHD, trattasi di un IPS LCD classico, dalla resa discreta, ma comunque sufficientemente performante. Ciò che lo contraddistingue da altri modelli della medesima fascia, è sicuramente il processore, un eccellente Intel Core i7 di dodicesima generazione (i7-1255U), un deca-core che viene affiancato da 16GB di RAM ed un SSD da 1TB. Peccato solamente che la scheda video sia integrata, il che limita le prestazioni.

Lenovo IdeaPad 3: la promozione del momento

Oggi è facilissimo pensare di risparmiare nel momento in cui andrete ad acquistare il Lenovo IdeaPad 3, infatti il modello da 15,6 pollici di diagonale è disponibile a soli 699 euro, approfittando di uno sconto ulteriore di 100 euro sul valore più basso raggiunto recentemente, che era stato di 699 euro. Acquistatelo subito premendo questo link.

Il prodotto è estremamente portabile, con il suo spessore di soli 19,9 millimetri, riesce ad entrare alla perfezione all’interno di un qualsiasi zaino o borsa, per estendere al massimo la portabilità durante i viaggi. L’angolo di visione del display è sufficientemente ampio, così da garantire la corretta visione ad amici e parenti, mentre la webcam HD (720p), è più che sufficiente per videochiamate di vario genere. I connettori fisici posti sui lati sono più che completi: 1 USB 2.0, 1 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-C 3.2 Gen1 ed anche HDMI per il collegamento di monitor esterni.