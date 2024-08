Negli ultimi mesi, un numero crescente di operatori virtuali ha cominciato a offrire soluzioni 5G ai propri clienti. Ora, i clienti di CoopVoce, uno dei principali operatori virtuali, sperano che anche la loro compagnia possa presto fare il salto verso il 5G. Le aspettative sono alte, soprattutto dopo alcune recenti dichiarazioni che sembrano indicare un futuro prossimo all’insegna di questa innovazione tecnologica.

CoopVoce come Kena, a quando il 5G?

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Business Market Officer di TIM, ha recentemente parlato di un possibile lancio di offerte 5G da parte di Kena Mobile, altro operatore virtuale legato al gruppo TIM. Durante la presentazione del piano industriale del gruppo per il triennio 2024-2026, Rossini ha lasciato intendere che Kena Mobile potrebbe presto entrare nel mercato del 5G, non appena le condizioni saranno favorevoli. La chiave di questa evoluzione, ha sottolineato, risiede nella presenza di un numero sufficiente di operatori mobili virtuali (MVNO) pronti a passare allo standard 5G.

CoopVoce, che si appoggia alla rete TIM, potrebbe dunque seguire lo stesso percorso. Sebbene al momento non vi siano annunci ufficiali, le parole di Rossini alimentano le speranze dei clienti CoopVoce, che attendono il 5G da circa due anni. “Kena sarà competitiva nel mercato dei servizi essenziali”, ha dichiarato Rossini, suggerendo che l’evoluzione dell’offerta sarà dettata dalle esigenze del mercato. Attualmente Kena offre servizi in 4G, ma se il mercato si orienterà verso il 5G, anche Kena adeguerà le proprie offerte, aprendo la strada a una possibile evoluzione anche per CoopVoce.

Nel frattempo, CoopVoce continua a proporre tariffe competitive nel mercato del 4G. Tra le offerte di punta c’è la EVO 200, che prevede minuti illimitati, 1000 SMS e 200 GB di dati in 4G a un costo mensile di 9,90 euro, con ulteriori vantaggi per la navigazione in roaming all’interno dell’Unione Europea. Ma questa è solo una delle tante offerte presenti nel catalogo CoopVoce, per saperne di più vi invitiamo ad andare sul loro sito e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre necessità.