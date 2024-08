Una vera e propria offerta assurda vi attende su Amazon, dove potete pensare di acquistare un Apple iPhone 13 forse al prezzo più basso che a tutti gli effetti si sia mai visto prima d’ora. Il risparmio raggiunge vette inedite ed esclusive, con la promozione che ogni utente sicuramente stava aspettando.

Nel momento in cui pensate di acquistare un device di casa Apple, qualunque esso sia, dovete ricordare che la memoria non risulta essere espandibile, ciò sta a significare che il quantitativo che vi ritroverete ad avere di base, durerà per tutta la vita del singolo prodotto. La variante che potete trovare oggi in promozione su Amazon, inerente al suddetto Apple iPhone 13, prevede 128GB di memoria interna.

Apple iPhone 13: che occasione su Amazon

Un risparmio assolutamente fuori di testa per l’acquisto di Apple iPhone 13, che oggi risulta essere disponibile a soli 579 euro, andando a scontare il 24% dell’originario valore di listino, che era di 759 euro. Se volete effettuare l’ordine, ricordando che il device è no brand con garanzia di 24 mesi, potete collegarvi subito a questo indirizzo.

Il processore è un Apple A15 Bionic, con soli 4GB di RAM e, come vi abbiamo anticipato, memoria interna non espandibile. Ciò che contraddistingue l’Apple iPhone base è sicuramente la presenza di un display da soli 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1170 x 2532 pixel e 460ppi, passando comunque per 60Hz di refresh rate, ceramic shield ed anche 16 milioni di colori. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 2 sensori da 12 megapixel, con risoluzione di 4000 x 3000 pixel per gli scatti, e video che comunque possono essere girati al massimo in 4K a 60fps. La batteria è forse il lato più negativo del device, non riuscendo a garantire più di due giornate consecutive di utilizzo.