Sembra che Fastweb voglia viziare un po’ i suoi clienti. Da alcune settimane, infatti, l’operatore ha fornito 50 GB extra ad alcuni dei suoi utenti che hanno attivato una promozione per la rete mobile. Un vantaggio esclusivo che permette di ottenere un quantitativo di Giga superiore senza pagare alcun costo aggiuntivo. Gli utenti a cui è indirizzata la promozione gratuita sono stati avvisati tramite un SMS o una mail. All’interno del testo è presente un link che rimanda alla pagina dedicata. Qui sono elencati tutti i principali dettagli relativi al nuovo “regalo” di Fastweb. Ma come funziona la promo?

Fastweb regala ai suoi utenti 50GB gratis

Si tratta di una promo estiva che fornisce agli utenti la possibilità di navigare con più libertà senza temere di rimanere senza Giga. Per usufruire di tale opzione non è necessario svolgere alcun passaggio. La procedura è automatica e dopo aver ricevuto l’SMS dall’operatore sarà possibile controllare la presenza dei dati aggiuntivi che sono stati introdotti nell’offerta al momento attiva. Con tale iniziativa Fastweb dimostra il suo impegno per fornire ai propri utenti un’esperienza che sia ricca ed accattivante.

I 50GB saranno fruibili fino a quando si resterà utenti Fastweb. Inoltre, è importante sapere che se si sceglie di cambiare offerta e sostituirla con un’altra i Giga aggiuntivi verranno disattivati in automatico.

Il regalo di Fastweb fornisce agli utenti la possibilità di accedere ad un’opzione vantaggiosa e gratuita. Ricordiamo che tutti i clienti dell’operatore possono sfruttare la potenza della rete 5G senza costi aggiuntivi. Ciò offre loro la possibilità di ottenere la massima velocità per navigare in rete senza problemi e preoccupazioni. Ovviamente, anche quando Fastweb offre la possibilità di accedere al 5G è necessario utilizzare un’offerta abilitata per poterne usufruire. Inoltre, bisogna trovarsi in zone coperte dalla rete di quinta generazione. Infine, un ultimo requisito, richiede di possedere uno smartphone che sia compatibile.