La WindTre GO Limited Edition è l’offerta dedicata ai clienti TIM e Vodafone che intendono trasferire il loro numero e attivare una tariffa che, pur prevedendo una spesa mensile economica, garantisca qualità e un’ottima quantità di servizi. Andando incontro a una spesa di soli 10,99 euro al mese, infatti, è possibile ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

Passa a WindTre: ecco l’offerta contro TIM e Vodafone

L’offerta WindTre GO Limited Edition non è rivolta esclusivamente ai clienti TIM e Vodafone. L’attivazione può essere richiesta anche dai clienti Kena Mobile e ho. Mobile che decidono di trasferire il loro numero. Basterà accedere al sito ufficiale del gestore e indicare l’operatore da cui si proviene così da poter acquistare la nuova SIM e completare l’attivazione, che prevede una spesa di 4,99 euro, alla quale aggiungere ulteriori 10,99 euro per il primo rinnovo dell’offerta.

La SIM sarà poi spedita dal gestore tramite corriere all’indirizzo indicato al momento dell’acquisto e non sarà necessario sostenere alcuna spesa extra. I clienti che non desiderano affrontare la spesa online possono comunque recarsi in uno dei punti vendita per concludere l’acquisto e conoscere tutti i dettagli sull’offerta in questione.

WindTre: le offerte con smartphone incluso

I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione tantissimi servizi interessanti. Il gestore rivolge delle ottime offerte anche ai nuovi clienti che intendono acquistare uno smartphone a rate. In questo caso, sono incluse in listino delle ottime opzioni che permettono di ricevere uno smartphone 5G a costo zero.

La WindTre Start 5G, ad esempio, prevede una spesa di soli 12,99 euro al mese e permette di ricevere minuti per le chiamate, SMS e 200 GB di traffico dati, oltre a uno smartphone Vivo Y28S 5G gratis.

Accedendo al sito ufficiale http://www.windtre.it è possibile conoscere tutte le opzioni disponibili e ottenere maggiori informazioni sulle spese previste e i servizi garantiti dal gestore.