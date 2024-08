Google e HP hanno dato inizio ad un nuovo accordo che ha sorpreso in tanti. Si tratta della possibilità di avere la app dell’azienda di Mountain View, preinstallate su computer Windows. Ciò è possibile grazie alla diffusione del pacchetto “Google Essential“. Quest’ultimo include diverse app e presenta anche i link con cui poterne scaricare altre. L’accordo con HP però sembra solo l’inizio. Google è intenzionata ad espandersi presto anche ad altri produttori.

Google sigla un nuovo accordo e sbarca sui computer Windows

Il pacchetto “Essential” rappresenta una specie di grande app ideata dal colosso di Mountain View per permettere agli utenti di accedere al proprio ecosistema in modo automatico da computer. In tal modo sarà possibile accedere anche a migliaia di giochi di Google Play Games per cellulare e PC. Un’opzione particolarmente interessante per tutti i gamer ed appassionati.

E non è tutto. Tramite tale sistema gli utenti potranno accedere a Google Foto e Messaggi. Le due app saranno preinstallate. Ci sono anche ulteriori opzioni fornite da Google Docs, Calendar e Drive. Secondo quanto dichiarato dall’azienda di Mountain View gli utenti potranno disinstallare in qualsiasi momento i servizi Google resi disponibili. Tale precisazione porta molti a chiedersi quale sarà la reazione di Microsoft a tale “espansione“.

HP ha siglato un accordo con Google che indirettamente coinvolge anche Windows, dato che le app verranno rese disponibili sui computer con tale sistema. Ciò significa che sui computer HP saranno presenti contemporaneamente servizi di entrambe le aziende. Ad esempio, sarà presente Office, ma anche Google Docs. Allo stesso tempo, sarà presente lo Store Microsoft, ma anche Google Play Games.

Dunque, sembra che si stia venendo a creare una nuova convivenza che solo il tempo potrà dirci se sarà pacifica o meno. Nel frattempo, gli utenti attendono la diffusione del nuovo Google Essential per scoprirne le caratteristiche principali.