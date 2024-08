Fastweb: dopo il titolo arriva la super promo all inclusive

Le ultime settimane per Fastweb sono state un periodo decisamente particolare dal momento che il noto provider dai colori gialli ha visto l’arrivo di importanti novità, quella più altisonante è stata senza alcun dubbio la proclamazione di provider con la rete più veloce presente in Italia da parte di Ookla, Che ha portato Fastweb a ricevere il premio per la quarta volta nella sua storia.

Ovviamente, forte di questo titolo Fastweb ha intenzione di sfruttare il tutto a proprio vantaggio per attrarre una fetta di clienti sempre più grossa, attirandoli ovviamente con la propria connettività in grado di offrire una velocità ineguagliabile, almeno al momento per gli altri operatori.

Ecco dunque, perché ha reso disponibile sul proprio sito Internet una promo già offerta in passato, ma che risulta essere sempre competitiva e gradevole all’utenza, in quanto offre tutto ciò che è necessario ad un prezzo competitivo e con anche la connessione 5G, scopriamo insieme i dettagli.

All inclusive e prezzo ottimo

La promozione in questione garantisce a soli 7,95 € al mese ben 150 GB di traffico dati connettività 5G di Fastweb, minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, ovviamente i punti di forza sono il prezzo e la connettività 5G che per funzionare però deve essere supportata dal vostro dispositivo.

Come se non bastasse il costo di attivazione è completamente gratuito e sarà possibile scegliere se farsi spedire una Sim fisica a casa oppure attivare una eSIM scansionando un apposito QR code, infine come se non bastasse c’è la possibilità di attivare rapidamente sia il numero di telefono che la promozione sfruttando l’autenticazione tramite SPID.

Si tratta di elementi che ovviamente giocano a favore di Fastweb dal momento che consentono un accesso rapido e veloce alle promozioni che dal canto loro sono anche molto convenienti sia in termini di offerta che in termini di prezzo, se dunque siete interessati non perdete tempo e sfruttate questa occasione.