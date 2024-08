L’introduzione del VAR sui campi da calcio ha rivoluzionato il gioco, portando maggiore chiarezza su decisioni difficili, ma il sistema presenta ancora delle limitazioni, in particolare nella rilevazione del fuorigioco. Il VAR si basa su immagini televisive che non sempre offrono una visuale completa, a causa di occlusioni e angoli morti. Inoltre, il segnale video può rendere complicato individuare il momento esatto del contatto tra il piede del calciatore e il pallone, un dettaglio fondamentale per la corretta valutazione del fuorigioco.

Dragon Vs. VAR, una guerra all’ultimo fuorigioco

Attualmente, il VAR utilizza immagini registrate a 60 fotogrammi al secondo, una frequenza che potrebbe non essere sufficiente con la crescente velocità del gioco. Il pallone stesso, infatti, spesso occlude la visione del piede, rendendo difficile capire se il tocco è già avvenuto. Per superare questi limiti, la Premier League inglese ha deciso di adottare un nuovo sistema semi-automatico chiamato Dragon.

Questo sistema, sviluppato da Genius Sports, sfrutta la tecnologia degli iPhone per ricostruire digitalmente le azioni di gioco, garantendo una precisione maggiore rispetto al VAR tradizionale. La scelta di utilizzare iPhone si basa su un rapporto qualità-prezzo più vantaggioso rispetto alle videocamere professionali, poiché i modelli recenti di iPhone possono catturare video a oltre 200 fotogrammi al secondo, un fattore cruciale per migliorare l’accuratezza delle rilevazioni.

Gli iPhone saranno alloggiati in custodie impermeabili e dotati di ventole di raffreddamento per gestire la cattura video continua. Il sistema prevede l’installazione di almeno 28 dispositivi per stadio, con la possibilità di aumentarne il numero nelle partite di maggiore rilievo. Dragon non solo eliminerà le incertezze legate al rilevamento del tocco del pallone, ma permetterà anche di tracciare migliaia di punti su ogni giocatore, ricreando in modo dettagliato la loro struttura fisica e i movimenti in campo.

Inoltre, il sistema offrirà nuove opportunità alle emittenti televisive, consentendo loro di creare un gemello digitale della partita per ricostruire azioni da gol e fornire statistiche interattive. I test effettuati hanno dimostrato che Dragon è significativamente più preciso rispetto ai sistemi semi-automatici attuali, ottenendo già la certificazione per l’utilizzo ufficiale.