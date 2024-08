Il debutto della serie iPhone 16 è sempre più vicino. Apple si sta preparando a presentare al mondo la nuova famiglia di flagship e ci aspettiamo che nuovi device saranno caratterizzati da tante soluzioni tecniche innovative.

In particolare, l’azienda di Cupertino ha lavorato sul comparto fotografico per migliorare la resa delle foto e dei video. Stando ad un recente report trapelato, possiamo scoprire le specifiche tecniche delle varie ottiche equipaggiate dai device.

Partiamo con iPhone 16 e 16 Plus che riceveranno alcune ottimizzazioni senza grandi stravolgimenti. In particolare, i due device Apple saranno equipaggiati con un sensore principale da 48 megapixel ereditato dai modelli precedenti. A questo si aggiunge un’ottica ultra-grandangolare con apertura f/2.2, più grande rispetto alla scorsa generazione. Questo cambiamento permetterà ai due device di poter scattare foto macro, funzionalità precedentemente assente.

Apple si prepara a rendere gli iPhone 16 dei veri e propri cameraphone grazie ad alcune novità tecniche e software

Passando ad iPhone 16 Pro e Pro Max, invece, il comparto fotografico sarà profondamente rivisto. Nonostante l’ottica principale non subirà modifiche, ci saranno novità per il sensore ultra-grandangolare. La risoluzione passerà da 12 megapixel a 48 megapixel per consentire di scattare foto migliori.

Inoltre, il software di scatto permetterà di utilizzare la funzionalità del “pixel binning“. Ogni pixel avrà una dimensione di 0,7 micrometri che, quando si utilizza il binning, darà vita a pixel che misureranno 1,4 micrometri. In questo modo, si avranno maggiori dettagli e una qualità nettamente più alta.

Gli analisti indicano anche che Apple permetterà di scattare foto a 48 megapixel reali, usufruendo del formato ProRaw per le foto in alta qualità. L’attenzione al comparto fotografico è sottolineato anche dall’introduzione di un nuovo formato fotografico denominato JPEG-XL. Possiamo immaginare che questo formato sia pensato per la gestione di file di alta qualità senza compressione per evitare la perdita di qualità.

A tutte queste novità, bisogna anche aggiungere il pulsate Capture che sarà introdotto sugli iPhone 16. Si tratta di un tasto capacitivo pensato per facilitare lo scatto di fotografie che gli utenti potranno premere con facilità. Basterà toccarlo quando l’app fotografica è aperta per immortalare la scena, senza dover premere sullo schermo rischiando una foto mossa.